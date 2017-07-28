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    Robot süpürge evinizi gözleyecek

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 07:51Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 07:51

    Robot süpürge üreticisi iRobot’un CEO’su, kendi kendine ortalığı süpüren Roomba süpürgelerinin topladığı navigasyon bilgilerini Google, Amazon, Microsoft gibi şirketlere satacaklarını açıkladı.

    Roomba, üzerinde yer alan sensörler ve kameralar, evin haritasını çıkarmak ve robotun temizleyeceği yeri tespit etmesi için kullanılıyordu. Ancak şimdi bu bilgiler satılarak akıllı ev asistanlarının daha çok bilgi sahibi olmasını sağlayacak. 

    Roomba’nın evin odaları içinde tespit ettiği ışıklandırma cihazlarının yerini yine Roomba’dan öğrenecek olan Amazon Echo, evde hangi odada nasıl bir ışıklandırma düzeyi kullanacağını bu verilere göre analiz edebilecek . Böylece, ev sahibi Echo’ya, “yatak odasının ışıklarını söndür,” dediğinde, Echo hangi ampulleri kapatacağını otomatik olarak tahmin edecek. Başka bir deyişle, Roomba artık evin salonunda bir masa üzerinde duran Echo gibi akıllı ev asistanlarının diğer odalardaki gözü olacak.

    Diğer yandan, bir elektrikli süpürgenin tüm gün evin içinde dolaşıp kamerası vasıtasıyla evi sürekli gözlüyor olması ve bu bilgilerin internet üzerinden teknoloji firmalarına aktarılıyorması, bu cihazı kullanan insanlarda bir mahremiyet endişesi yarattı. Bu tepkiler devam ederse Roomba'nın satışının yıl sonuna kadar bir hayli düşebileceği iddia ediliyor. 

    Etiketler: roomba , akıllı süpürge , amazon , google
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