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    Robot Bakan Arslan'dan özür diledi!

    Hürriyet Haber
    07.02.2018 - 21:10 | Son Güncelleme:

    Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun düzenlediği Güvenli İnternet Günü programı sırasında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın konuşmasını sık sık araya girerek kesen robot Kanal D haberde Bakan'dan özür diledi.

    BİLGİ Teknolojileri Kurumu’nun düzenlediği Güvenli İnternet Günü programında sunum yapan robot, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın sık sık sözünü kesince Arslan, görevlilere seslenerek, müdahale edilmesini istemişti.

    Robotun birkaç kez üst üste sözünü kesmesi üzerine Arslan, görevlilere seslenerek, “Robotun kafası karıştı. Buraya mı hitap edeyim, oraya mı, doğrusu benim de kafam karıştı. Robotu kim kontrol ediyorsa gereğini yapsın lütfen” demişti. Bunun üzerine robot uzaktan kontrol edilerek sahneden uzaklaştırılmıştı.

    Bugün Kanal D haberin bulduğu robot, Bakan Arslan'dan özür diledi!

    Etiketler: Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan , robot , Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu , son dakika
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