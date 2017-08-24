Restoranda hesaba itiraz edince başlarına gelmeyen kalmadı

Olay, Osmangazi’ye bağlı Beşyol Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa H. ve Tarık B., alkollü bir restorana gitti. Bir süre alkol alan ikili hesabı istedi. Hesabın 800 lira olduğunu gören ikili itiraz etti.



Daha sonra tartışmanın büyümesi üzerine 2 arkadaş darp edilip, restorana kilitlendi. Olayın ardından sabah saatlerinde kendisine gelen Tarık B., restoranın camını kırıp dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri geldi.



HAK ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ, O DA ŞİKAYETÇİ OLDU



Öte yandan Mustafa H. verdiği ilk ifadede, iş yeri sahiplerinin haklı olduğunu ve darp edilmeyi hak ettiklerini söyledi. Tarık B. ise, kendilerini darp edenlerden şikayetçi oldu. 2 kişi 112 ekipleri tarafından Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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