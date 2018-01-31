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    Rektör skandalı doğruladı

    Salim UZUN/HÜRRİYET
    31.01.2018 - 12:51 | Son Güncelleme:

    AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Hürriyet’in, “Radyasyon skandalı” başlığıyla duyurduğu haberle ilgili yazılı açıklama yaptı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi bölümünde yaşanan skandalla ilgili başlatılan disiplin soruşturmasının tamamlandığını vurgulayan Ünal, bazı öğretim üyeleri hakkında kamu görevinden çıkarma cezası teklif edildiğini, dosyanın da gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) gönderildiğini doğruladı.

     Rektör skandalı doğruladıSoruşturma kapsamında bir öğretim üyesi hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildiğini kaydeden Ünal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Disiplin soruşturmasına konu olan fiiller aynı zamanda ceza hukuku anlamında da suç teşkil ettiğinden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu iddialar ile ilgili adli süreç devam etmekte olup bu işlemlerin sonucu Üniversite Rektörlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir.”

    ‘SUİİSTİMALE MÜSAADE ETMEDİK’

    “Söz konusu olay ile ilgili gerek üniversite olarak gerekse adli tüm müdahaleler yapıldı. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun ki yönetim olarak sağlık hizmetlerinin aksatılmasına yahut insan hayatı ve sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir suiistimale asla müsaade etmedik ve bundan sonra da etmeyeceğiz. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olarak tüm hastalarımıza en modern teknoloji ve yetkin personelimiz ile sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz.”

    KOMİSYON KURULDU

    Hurdaya ayrılan (HEK) cihazlarla ışın tedavisi gören hastaların tespiti için özel bir komisyon oluşturulduğunu da vurgulayan Ünal, “Soruşturmada bahsedilen cihazla tedavi gören ve bu nedenden dolayı zarar görmüş olma ihtimali olan az sayıda hastamızın durumlarını incelemek üzere bir tıbbi komisyon oluşturulmuş ve bu komisyon çalışmalarına devam etmektedir” diye konuştu.

    NE OLMUŞTU?

    Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi, Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde yürütülen ışınla kanser tedavisi uygulamalarına ilişkin başlattığı soruşturmayla sarsıldı. Yüzlerce kanser hastasını ilgilendiren adli ve idari soruşturmanın sonucunda ise son yılların en büyük sağlık skandalı ortaya çıktı. Soruşturma raporunda; kanser hastaları için kritik önem taşıyan tedavi planlarının medikal fizikçi onayı aranmadan tıp öğrencileri tarafından yapıldığı, güvenlik önlemi alınmadan yapılan izinsiz deneylerde foton, nötron sızıntısı yaşandığı, klinikte görevli birçok personel öğrenci ve stajyerin dozimetre (radyasyon ölçer cihaz) kullanmadan görev yaptığı vurgulandı.

    Radyasyon raporu: Kanserli hastaların olduğu yerde izinsiz nükleer deneyRadyasyon raporu: Kanserli hastaların olduğu yerde izinsiz nükleer deney

    Etiketler: Prof. Dr. Mustafa Ünal , Akdeniz Üniversitesi , kanser , radyasyon , YÖK , son dakika
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