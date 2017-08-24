'Racon'dan sonra disiplin ve ihraç

Parti kurmayları, bu kişilerin parti içindeki destekçilerinin ortaya çıkarılması gerektiğini söylediler. Kurmaylar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptıkları son toplantıda, “Bu isimleri kimlerin kullandığını belirleyip disiplin ve ihraç süreci başlatmalıyız” önerisinde bulundu.



SİSTEMATİK SALDIRI

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kimse benim adıma racon kesemez” sözleriyle gündeme oturan, sosyal medya ve televizyon kanallarında parti adına konuşanlara yönelik sert eleştirilerin kaynağının son MYK toplantısı olduğu öğrenildi.

Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda, gündem konularından birini de sosyal medya trolleri, bazı köşe yazarları ve TV yorumcuları oluşturdu. Toplantıya katılan MYK üyelerinin bazıları, “Partimizin kurulmasından bu yana hizmet vermiş, son derece saygın insanlarla ilgili olumsuz bir algı oluşturma çabası var. Bu kişilere karşı sistematik bir saldırı yapılıyor. Onları tek başına bırakmak doğru olmaz. Biz milletin hukukunu koruyacağız dedik. Bunu yaparken, kendi arkadaşlarımızın hukukunu koruyamazsak inandırıcı olamayız” görüşünü dile getirdi.



ABDESTİNİZDEN ŞÜPHENİZ Mİ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da racon açıklamasını yapmadan önce gerçekleşen bu toplantıda, “Bunları dikkate bile almayın. Ben sizi biliyorum, siz de kendinizi biliyorsunuz. Bunları takmayın, işinize bakın. Abdestinizden şüpheniz mi var ki bunlarla uğraşıyorsunuz” dedi.



MYK üyeleri ise bu kişilerin Başbakan’dan bakanlara, MYK üyelerine kadar halen görevde olan kişileri de yıpratmaya çalıştıklarını, bunun sadece o kişilere değil partiye de zarar verdiğini dile getirdi. Toplantıda, bu kişilerin arkasında parti içinden isimler olduğunu belirtenler de oldu.



Partide, troller ve bazı köşe yazarlarının iddialarıyla ilgili bir süre önce başlatılmış bir süreç de bulunuyor. 30 kadar AK Parti milletvekilinin girişimiyle, partinin kendi tercihlerine göre dizayn edilmesini isteyenlerin oluşturduğu sosyal medya hesapları ve özellikle de Twitter’daki gerçek kullanıcıların ortaya çıkarılmasıyla ilgili dava süreci başlatmıştı. Vekiller, bu hesapları yöneten kişilerin kendi aralarında oluşturduğu doğrudan mesajlaşma (DM) kayıtlarını da isteyeceklerini belirtmişlerdi. Parti yönetiminin, bu kişilerin beraber hareket ettiği partili isimlerin belirlenmesinin ardından disiplin ve ihraç süreci başlatacağı dile getiriliyor.