‘PYD Suriye’de yerel seçim yapacak’

Suriyeli Kürt grupların yayın organlarından biri olarak bilinen “Haward News” haber ajansının haberine göre en düşük kademe yönetici sayılan muhtar seçimleri 22 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Hemen ardından köy ve kasaba yerel yönetim seçimleri 3 Kasım tarihinde yapılacak. Habere göre “Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu” oluşumu, yerel meclis seçimlerini 19 Ocak 2018 tarihinde düzenleyecek. Şam hükümeti dahil hiçbir ülkenin tanımadığı Rojava olarak da bilinen bu oluşumun geçtiğimiz yıl 17 Mart’ta PYD’nin öncülüğünde kurulduğu açıklanmıştı.

CENEVRE MÜZAKERELERİ

Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlerin ağırlıkta olduğu siyasi oluşuma Moskova, “Biz Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız” açıklamalarıyla destek vermese de, Suriye Demokratik Güçleri bünyesinde savaşan Kürt grupların Cenevre Müzakereleri masasına Suriye’nin geleceğini belirleyici unsur olarak katılmasını savunuyor. Suriye’nin kuzeyinde PYD’nin böyle bir seçim takvimini ilan ederek Cenevre’deki Suriye görüşmelerinde elini güçlendirmeyi hedeflediğine dair değerlendirmeler yapılıyor.