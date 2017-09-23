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    Polise ateş edip kaçmışlardı... Suç makinesi çıktılar

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    23.09.2017 - 16:30 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 16:30

    Bağcılar'da polisin şüphelenerek durdurmak istediği araçtaki E.K. ateş açarak kaçmaya çalıştı. E.K. polisin karşı ateşiyle yaralı olarak yakalandı. Araçta uyuşturucu bulunurken E.K. ve yanındaki kişinin çok sayıda suç kaydı çıktı.

    Polise ateş edip kaçmışlardı... Suç makinesi çıktılarBağcılar Kirazlı Mahallesi'nde öğle saatlerinde uygulama yapan Yunus ekipleri, bir araçta bulunan 2 kişiden şüphelenerek durdurdu. Araç durduğunda şüphelilerden Ö.C. indi ancak sürücü koltuğundaki E.K. araçla kaçmaya başladı. Polisle şüpheli arasındaki kovalamaca Güneşli Mahallesi ara sokaklarına kadar sürdü. Polis E.K.'yı 1279. Sokak'ta sıkıştırdı. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan E.K. bu sırada kendisini kovalayan polislere ateş açtı. Polis E.K.'ya silahla karşılık verdi ve şüpheli yaralı olarak yakalandı. E.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    Şüphelilerin aracında yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden E.K.'nın cezaevi firarisi olduğu ve "Uyuşturucu İmalatı ve Ticareti ile Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından arandığı, ayrıca "Adam Yaralama, Uyuşturucu İmalatı ve Ticareti Yapmak, Resmi Belgede Sahtecilik, Oto Hırsızlığı ve Aile İçi Şiddet" suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Diğer şüpheli Ö.C.'nin ise, "Yaralama, Uyuşturucu İmalatı ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Bulundurmak ve Kullanmak ve 3 adet Tehdit" suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyette sorguya alındı.

    Etiketler: bağcılar , polis , suçlu , çatışma
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