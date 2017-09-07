Polis minibüsçüyü böyle gözaltına aldı!

Olay, geçtiğimiz Mayıs ayında Maltepe İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Yavuz Aslan, yolda 34 M 4680 plakalı minibüs içinde kardeşi ile birlikte ilerlerken arkasından bir polis aracının siren sesini duydu. Siren sesi sonrasında polis aracından yapılan anons ile minibüsün sağa çekilmesi ve yolun açılması söylendi. Sonrasında ise kardeşi aracı sağa çekerken ehliyet ve ruhsat istendi. Bu sırada araç içerisinde bulunan yolculardan da kontrol amaçlı kimlikleri toplandı.





ŞİKAYETÇİ OLDU



İddiaya göre, kimlik toplama işlemi sonrasında olay yerinde bulunan polis, Yavuz Aslan’a kötü davranıp hakaret etti. Polisle bu kötü davranma iddiası sonrası yaşanan ağız münakaşası kısa sürede büyüdü. Büyüyen tartışma arbedeye dönünce orada bulunan bir polisin arbedeyi durdurmak için havaya ateş ettiği iddia edildi.

Olay yerine çağrılan takviye ekipler, görevli polise mukavemet gerekçesi ile minibüs şoförünün kardeşi Yavuz Aslan’ı gözaltına almak istedi. Ters kelepçe ile gözaltına alınan Yavuz Aslan’a bir polis memuru kafa attı. Yaşanan bu olay sonrası Yavuz Aslan'ın kendisine küfür edip darpta bulunduğu iddia edilen polislerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yaşanan arbede sonrası Yavuz Aslan'ın gözaltına alınmak için ters kelepçe takılması ve polisin kafa atması bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.