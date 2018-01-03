PKK'ya ağır darbe: Tüm isimler tek tek ortaya çıktı

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; 2016 yılının Kasım ayından itibaren Lice ve Kulp ilçesi kırsalında düzenlenen 3 operasyonda etkisiz hale getirilen PKK/KCK’lı teröristlerin üzerlerinde ve barınaklarında ele geçirilen örgütsel döküman ve dijital verilerin incelendiği belirtildi. İnceleme sonucunda, terör örgütünün finans kaynakları ile ilgili sabit delillere ulaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, terör örgütünün finans kaynaklarına ilişkin delillerin elde edilmesi üzerine 23 Aralık 2016 tarihinden itibaren konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca, terörizmin finansmanı bağlamında; insan gücü, silah, mühimmat, erzak, yaşam ve giyim malzemelerinin temini ile terörist eylemlerin gerçekleştirilebilmesi maksadıyla, bazı şahıs ve şirketlerden 9 milyon 124 bin Türk Lirası, 474 bin 900 dolar ve 50 bin avro para alınması ya da anılan şahıs ve şirketlerce bölücü terör örgütü mensuplarına yardımda bulunulmasıyla ilgili elde edilen sabit delillere istinaden, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında, davet edilerek çağırılan 53 şahıs/şirket şüphelisinden 13 kişi tutuklanmış, 5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 40 şahıs serbest bırakılmıştır."

ZIRHLI ARAÇLARI TAMİR EDEN ŞİRKETİN YETKİLİSİ TUTUKLANDI

Valilik açıklamasında, Diyarbakır MİT Bölge Başkanlığı ile ortak yürütülen istihbari çalışmalar ve 28 Kasım-1 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen ’Bayrak-69 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen 3 teröristin üzerinden çıkan örgütsel dokümanların da incelendiği belirtildi. Bu operasyonla ilgili açıklamada iseÿşöyle denildi:

"İnceleme neticesinde; bölücü terör örgütü mensuplarına maddi yardımda bulunduğu yönünde suç delili elde edilen ve aynı zamanda Diyarbakır’daki güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı birden fazla ticari şirket yetkili/bayisi konumundaki şüpheli bir şahıs ’Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etmek’ suçlamasıyla 11 Aralık 2017 tarihinde tutuklanmıştır."

'ETKİLİ VE BAŞARILI SONUÇLAR ELDE EDİLDİ'

Valilik açıklamasında, ’terörizmin finansmanının önlenmesi’ konusunda etkili ve başarılı sonuçlar elde edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bölücü terör örgütü mensuplarının uyuşturucu madde ticareti, yerel yönetimlerden aktarılan kaynaklar ve bir kısım iş adamı/şirketlerden sağlamış olduğu gelirlerin engellenmesi maksadıyla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmalar esnasında, suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığına ilişkin elde edilen delillere istinaden, maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla, bazı iş adamlarının mal varlıkları ile şirket yönetimlerine denetim kayyumu atanması sonrasında, ’Terörizmin finansmanının önlenmesi’ konusunda etkili ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, teröristle mücadele, terörizmin finansmanı ve PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

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