Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Böylesi ilk kez görüldü... PKK'nın bomba yüklü 'drone'u düşürüldü

    Böylesi ilk kez görüldü... PKK'nın bomba yüklü 'drone'u düşürüldü

    İHA
    12.11.2017 - 11:00 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta uyguladığı havadan saldırı taktiğini Türkiye'de uygulayan PKK'nın bomba yüklü 'drone'u ilk kez Ağrı'nın Tendürek Dağı kırsalında görüntülendi. Tüfek bombası, havan mermisi ile el bombası taşımaya müsait 300 metre uzaktan kontrol edilebilen kameralı Çin malı PKK drone'u ele geçirildi.

    Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında devam eden operasyonda dün terör örgütü PKK'nın taktik bombalı 'drone'u düşürüldü. Komandoların etkisiz hale getirdiği drone üzerinde yer alan düzeneğin içerisine yerleştirilen el bombasının pimini çekmek için ayrı bir motorunun olduğu görüldü. Düşürülen drone'nin tüfek bombası, havan mermisi ile el bombası taşımaya müsait 300 metre uzaktan kontrol edilebilen ve kameralı Çin malı olduğu belirlendi.

    Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda da terör örgütü DEAŞ, Türk askerlerine karşı bu silahı kullanmıştı.

    “Tendürek’te operasyon sürüyor”

    Ağrı'nın Doğubayazıt ve Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı'nda PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar ise sürüyor. Burada yuvalanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon havadan ve karadan devam ediyor.

    Etiketler: terörist , bomba
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri