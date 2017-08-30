MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>PKK'lı teröristler iş makinelerini yaktı

    PKK'lı teröristler iş makinelerini yaktı

    AA
    30.08.2017 - 00:31 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 00:57

    Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, teröristlerin merkez Bağlıca ile Demirkaya köyleri arasında yol çalışması yapan özel firmaya ait 11 iş makinesini yaktığı belirtildi.

    Olayın haber alınmasının ardından İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 jandarma özel harekat timi ve 2 zırhlı kobra aracının olay yerine intikal ettiği belirtilen açıklamada, bölgede devam eden geniş kapsamlı operasyonun insansız hava araçlarıyla desteklendiği ifade edildi.

    Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "yol kesme eylemi ve bölücü terör örgütü mensuplarınca örgüt propagandası yapıldığı" haberlerinin asılsız olduğu, olayın arazide rastgele bırakılan iş makinelerinin yakılması suretiyle gerçekleştiği kaydedildi.

     

     SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Siirt , terör saldırısı , PKK
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri