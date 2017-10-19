Piyasaya yeni çıktı ama...

2 Eylül tarihinde yeni cihazı olan iPhone 8 ve 8 Plus’ı satışa sunan Apple’ın, cihazlarla başı dertte. Yakın zamanda çeşitli yerlerde iPhone 8 plus cihazlarında batarya sorunu yaşayan teknoloji devi, soruna ilişkin bir açıklamada bulunmuyor. Kullanıcılarının yaşadığı bataryada şişme sorunu, telefonun arka kapağının fırlamasına neden oluyor. En son gündeme gelen sorunda ise iPhone’un küçük modelinde yani iPhone 8’de batarya sorununa dahil oldu.

OrientalDaily adındaki bir Çinli bir haber sitesinde yer alan habere göre Xiaomin isimli bir kadın, babası için aldığı iPhone 8’i geceden şarja taktı. Sabah uyandığında ise iPhone’unun arkasında kocaman bir delik olduğunu ve dumanlar çıktığını fark etti. Olayın üzerine panik yapan kadın şarjda olan telefonun üzerine hemen su dökerek müdahale etmeye çalıştı.









Her hangi bir yaralanmaya neden olmayan vaka sorun yaşanmadan atlatıldı. Lakin Xiaomin isimli kadının cihazın yanında yatmasına rağmen patlamayı duymaması akıllarda soru işareti bıraktı.

Söz konusu olayın üzerine cihazı hemen alarak Apple götüren kadın telefon hakkında bir yanıt alamadığını ifade ediyor.

Apple’ın yeni cihazında yaşanan batarya sorunları teknoloji dünyası açısından ciddi şüpheler uyandırıyor. Lakin bunca olayın gerçekleşmesinin ardından Apple kanadından bir ses çıkmaması da kullanıcıları tedirgin ediyor. Bu sessizliği gören Apple hayranları, bir Note 7 skandalı da Apple’ın başına da mı geliyor sorularını akıllara getiriyor.