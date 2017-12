BAE Dışişleri Bakanı'na: 'Petrol şımarığı'

SENİN ECDADIN NEREDEYDİ

“İLBER Hocamızın ifade ettiği gibi Fahreddin Paşa’yı ve Medine müdafaasını bilmezsek işte bir kendini bilmez çıkar bize ‘Erdoğan’ın ecdadı işte böyledir, adeta hırsızdır’ diyecek kadar adileşir, alçaklaşır, ileri gider. Bu adam neyin şımarığıdır; petrolün şımarığıdır, elindeki paranın şımarığıdır. Benim ecdadım Medine’yi müdafaa ederken be terbiyesiz senin ecdadın neredeydi, sen önce bunun hesabını bize ver. Üç yıla yakın Fahreddin Paşa orada görev yaptı. O mukaddes emanetleri biliyordu ki İngilizler orada bir işgal hareketine girerse o zaman oradaki o emanetler acaba nereye gider onun bilinci içinde ufku o kadar geniş, oradan o emanetleri 2 bin civarında askerle İstanbul’a gönderiyor. Bu saygısızlığı, hakareti yapan kişi acaba bu emanetler nedir diye sorsanız bilmez.



DOLARLA İRADENİZİ SATMAYIN

(BM’deki Kudüs oylaması) Neyle ilgili oylama bu? Kudüs’ü başkent yapmak veya Amerika’nın kendi büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma girişimi. Ne yapıyor Amerika’nın Başkanı, tehdit sallıyor. Amerika’ya demokrasinin beşiği diyorlar. Demokrasinin beşiği dünyada dolarla satın alınacak iradeler arıyor. Sayın Trump, Türkiye’nin demokrasi iradesini dolarlarınızla satın alamasınız. Kararımız bellidir. Tüm dünyaya sesleniyorum. Sakın ha, böyle ufak tefek dolarla demokrasi mücadelenizde iradenizi birilerine asla satmayın. O dolarlar gelir ama, satılan irade geri gelmez. Onun için duruşunuz çok önemli. Biz bugün Afrika ülkelerinin hepsini dolaşıyoruz. Ama biz dolarlar geri gelsin diye dolaşmıyoruz. Hepsi kimliğini bulsun diye dolaşıyoruz. Bu hafta sonu Sudan’a gidiyorum. Yıllardır Sudan’a çile çektirdi bu Amerika, ambargolar uyguladı. Kendi paralarının dışarıya çıkışını engelledi. Demokrasi mücadelesi verilecekse böyle iradeleri dolarla satın almak suretiyle engelleyerek değil, bırakın herkes iradesini özgür bir şekilde kullansın. Temenni ediyorum ki Amerika oradan beklediği neticeyi alamaz ve dünya Amerika’ya çok güzel bir ders verir diye beklentim, temennim var. ”



KÜLTÜR SANAT ELEŞTİRİSİ: HAYAL ETTİĞİMİZ İLERLEMEYİ KAYDEDEMEDİK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan törende yaptığı konuşmada, kültür ve sanat alanında ilerlemenin kaydedilmediğini belirterek, “Türkiye’nin ekonomide 3 kat büyüdüğü bir dönemde kültür ve sanat alanında hâlâ hayıflanmalar içinde olmamızdan bir özeleştiri olarak söylüyorum üzüntü duyuyoruz” dedi. Erdoğan, özetle şöyle konuştu: “Gençlerin ve çocukların gönül dünyasına, diline, hayallerine erişemeyen bir kültür müzelerde, kütüphanelerin tozlu raflarında kalmaya mahkûmdur. Maalesef yeni nesilleri kendi kültürümüzün, tarihimizin, medeniyetimizin kökleriyle buluşturmakta zorlanıyoruz. Sanatın ve kültürün küresel etkisinde siz sadece eğer alansanız, siz sadece tüketenseniz işte o zaman güneşin altında kalan buzdan bir heykel gibi erimeye başlıyorsunuz. Tam tersine şayet siz kendi kültürünüzün ve sanatınızın gücüyle küresel düzeyde etki sahibiyseniz işte o zaman tunçtan veya mermerden bir heykel gibi pırıl pırıl parlayarak cazibe merkezi haline gelirsiniz. Geçtiğimiz 15 yılda bu alanlarda arzu ettiğimiz, hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz ilerlemeyi kaydedemediğimiz bir gerçektir. Biz meramımızı en güzel filmlerle, belgesellerle, resimlerle, müzik eserleriyle, romanlarla, hikâyelerle anlatmalıyız. Kültür ve sanat üretimimizi zenginleştirmek için gerekli iklimi oluşturmakta bu derece zorluk çekmemizde eksiklerimiz kadar buram buram eziklik kokan zihniyetin payı da yok mudur? Kendimize güvenmez, doğru yere konumlandırmazsak bu kısır döngüden çıkamayız.”



İLBER ORTAYLI'DAN FAHREDDİN PAŞA YORUMU: İÇİMİZDE DE ANLAMAYANLAR VAR

TARİH alanında ödül alan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fahreddin Paşa tartışmalarıyla ilgili “Medine Münevvere’yi namus ve şerefiyle savunarak sahadan çekilen bir kolordumuz var. Bunu anlamayanlar sadece bu kültüre yabancı kalanlar değiller. İçimizde de anlamayanlar var. Bu gibi zaferleri eski eser hırsızlığı diye tavsif eden insanların etraflarında her an cereyan eden eski eser hırsızlığından haberleri olmadığı açık. Eğer biz olmazsak adalet hiç ışığını göstermeyecekti” dedi. Ortaylı, Topkapı Sarayı’ndaki çinilerin eşsiz olduğunu anlatarak, bu eserlerle Dünya Çini Müzesi’nin kurulabileceğini söyledi. Erdoğan, bu öneriye “Çini eserleriyle ilgili bir müze veya yenisini yapmak suretiyle bir müze inşası da bu noktada uygundur. Bu tavsiye bizim için kayda değerdir” karşılığını verdi.



ÇATI MÜZE ÇILGIN PROJE OLACAK

Resim alanında ödül olan Selahattin Kara, konuşmasında “80 milyon nüfusu olan Almanya’da 6 bin 400 müze, aynı nüfusa sahip Türkiye’de 400 müze bulunmaktadır. Bu açıdan baktığımızda yüzlerce yeni müzeye ihtiyacımız olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul’umuzun bir çatı müzeye acil ihtiyacı var. Dünya ölçeğinde gerçekten çılgın bir proje olacak bu konuda henüz fikir planda da olsa düşüncelerinizin olduğunu Mehmet Çebi’den dinleyip çok heyecanlandığımı belirtmek isterim” dedi. Müzik alanında ödül alan Göksel Baktagir de “Ben devletimize ilköğretim okullarımızın müzik sınıflarına makamsal müziğimizin iyi anlatılması noktasında bir referans sazı olarak girmesini arzu ederim” açıklamasını yaptı.



Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Yavuz Turgul, görüntülü mesajında, “Salonlar birbiri ardına kapandı. Yer göstericilerinin el fenerleri karardı seyirci elini ayağını çekti ve gitti. Ama sinemamız kendi küllerinden yeniden doğmasını bildi, şenlik yeniden başladı” dedi. Merhum Nurettin Topçu’nun ödülünü ise yeğeni Ayşe Nermin Topçu aldı. Erdoğan’ın elini öptüğü Topçu, “Bu ödülü 30 sene önce öğrencim olan Sayın Cumhurbaşkanım gibi yüksek bir mevkiye gelen bir öğrencimin elinden almak onurların en güzeli” diye konuştu.