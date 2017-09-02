MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Peş peşe gelen kadın cinayeti haberleri isyan ettirdi!

    Peş peşe gelen kadın cinayeti haberleri isyan ettirdi!

    AA - İHA
    02.09.2017 - 15:33 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 15:48

    İzmir ve İstanbul'dan peş peşe gelen kadın cinayeti haberleri isyan ettirdi. İzmir'de H.Ç. 3 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından elleriyle boğularak öldürülürken, İstanbul'da yaşayan E.D. ise kahvaltı masasında eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

    İzmir'in Menemen ilçesinde bir kadın 3 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından boğularak öldürüldü. Eşi A.R'den (48) boşandıktan sonra İstanbul'a yerleşen H.Ç. (36) yeniden geldiği Menemen'de Bahadır Mahallesi'ne yerleşerek bir çay ocağında çalışmaya başladı. Boşandığı eşiyle barışmak için ısrar eden ve çalışmasına karşı çıktığı öğrenilen A.R, evine gittiği H.Ç. ile tartıştı. Evden yükselen sesler üzerine komşuların durumu bildirdiği polis ve sağlık ekipleri, belirtilen adrese geldi. Eve giren ekipler, H.Ç.'nin cesedini buldu. Ekipler, olayın ardından kaçan zanlının da İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminaline gittiğini belirledi. Kocaeli'ye gitmek üzere bilet alan ve bindiği otobüsün hareket ettiği belirlenen A.R, polisin düzenlediği operasyonla Manisa'da durdurulan araçta gözaltına alındı.

    2016 yılında 328 kadın öldürüldü2016 yılında 328 kadın öldürüldü

    Bu arada H.Ç.'nin İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinde boğazının sıkılması sonucu havasız bırakılarak öldürüldüğü tespit edildi. A.R. ve H.Ç. çiftinin 7 yaşında bir çocuklarının olduğu öğrenildi.

    BAYRAM GÜNÜ KAHVALTIDA DEHŞET

    İstanbul Bahçelievler’de ise bir kişi, kahvaltıda tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Üzerindeki kanlarla sokağa çıkan şahıs daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olay, Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Sıraevler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.D. kahvaltı sırasında eşiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada K.D. (33), eşi E.D.’yi (30) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından evden çıkan K.D. üstündeki kanlı elbiselerle polise teslim oldu.

    Etiketler: Kadın cinayeti , kadına şiddet , Cinayet
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri