Peş peşe gelen kadın cinayeti haberleri isyan ettirdi!

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kadın 3 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından boğularak öldürüldü. Eşi A.R'den (48) boşandıktan sonra İstanbul'a yerleşen H.Ç. (36) yeniden geldiği Menemen'de Bahadır Mahallesi'ne yerleşerek bir çay ocağında çalışmaya başladı. Boşandığı eşiyle barışmak için ısrar eden ve çalışmasına karşı çıktığı öğrenilen A.R, evine gittiği H.Ç. ile tartıştı. Evden yükselen sesler üzerine komşuların durumu bildirdiği polis ve sağlık ekipleri, belirtilen adrese geldi. Eve giren ekipler, H.Ç.'nin cesedini buldu. Ekipler, olayın ardından kaçan zanlının da İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminaline gittiğini belirledi. Kocaeli'ye gitmek üzere bilet alan ve bindiği otobüsün hareket ettiği belirlenen A.R, polisin düzenlediği operasyonla Manisa'da durdurulan araçta gözaltına alındı.

Bu arada H.Ç.'nin İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinde boğazının sıkılması sonucu havasız bırakılarak öldürüldüğü tespit edildi. A.R. ve H.Ç. çiftinin 7 yaşında bir çocuklarının olduğu öğrenildi.



BAYRAM GÜNÜ KAHVALTIDA DEHŞET

İstanbul Bahçelievler’de ise bir kişi, kahvaltıda tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Üzerindeki kanlarla sokağa çıkan şahıs daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olay, Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Sıraevler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.D. kahvaltı sırasında eşiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada K.D. (33), eşi E.D.’yi (30) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından evden çıkan K.D. üstündeki kanlı elbiselerle polise teslim oldu.