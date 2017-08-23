PES 2018'de hangi Türk takımları olacak?

Merakla beklenilen PES 2018 ilk olarak 17 Mayıs tarihinde yapılan tanıtımla karşımıza çıkmıştı. Kısa bir süre sonra yayınlanancak demosuyla oyunu deneyimle fırsatı elde edebileceğimiz PES 2018, hangi Türk takımlarıyla gelecek?

Gamescom etkinliğinde PES 2018 için demo tarihini açıklayan Konami aynı zamanda oyunda yer alacak takımları da duyurdu.

Barcelona, Borussia Dortmund, Liverpool, Inter gibi takımların yer alacağı PES 2018’de ayrıca Türkiye’den de takımlar yer alacak. Etkinlikte yer alan editörlerimizin aldığı bilgiye göre PES 2018’de ülkemizden Fenerbahçe SK, Galataray SK ve Beşiktaş JK yer alacak.

shiftdelete'in haberine göre 30 Ağustos 2017 tarihinde demosuyla karşımıza çıkacak olan PES 2018, 12 Eylül 2017 tarihinde ise raflardaki yerini alacak.