MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>PES 2018'de hangi Türk takımları olacak?

    PES 2018'de hangi Türk takımları olacak?

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 13:05Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 13:07

    Merakla beklenen PES 2018 çok yakında piyasaya çıkıyor. Peki Konami'nin sevilen futbol oyununda hangi Türk takımları yer alacak? İşte PES 2018'de yer alacak Türk takımları...

    Merakla beklenilen PES 2018 ilk olarak 17 Mayıs tarihinde yapılan tanıtımla karşımıza çıkmıştı. Kısa bir süre sonra yayınlanancak demosuyla oyunu deneyimle fırsatı elde edebileceğimiz PES 2018, hangi Türk takımlarıyla gelecek?

    Gamescom etkinliğinde PES 2018 için demo tarihini açıklayan Konami aynı zamanda oyunda yer alacak takımları da duyurdu.

    Barcelona, Borussia Dortmund, Liverpool, Inter gibi takımların yer alacağı PES 2018’de ayrıca Türkiye’den de takımlar yer alacak. Etkinlikte yer alan editörlerimizin aldığı bilgiye göre PES 2018’de ülkemizden Fenerbahçe SK, Galataray SK ve Beşiktaş JK yer alacak.

    shiftdelete'in haberine göre 30 Ağustos 2017 tarihinde demosuyla karşımıza çıkacak olan PES 2018, 12 Eylül 2017 tarihinde ise raflardaki yerini alacak.

    Etiketler: pes 2018 , oyun , fenerbahçe , galatasaray
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri