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    Pasaportunu aldı

    Ayşegül USTA / İSTANBUL
    08.09.2017 - 07:33 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 07:33

    Hakimlik kararı ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin Yayın Danışma Kurulu üyesi olan ve “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak”, “Silahlı örgüte üye olmak”, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından yargılanan yazar Aslı Erdoğan, yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldıktan 2,5 ay sonra pasaportunu geri aldı.

    Erdoğan, 22 Eylül’de Almanya’nın Osnabrück kentindeki kendisine verilecek olan ‘Barış’ ödülünü almak için en kısa zamanda vize işlemlerini başlatacağını söyledi.

    MAHKEME YAZI GÖNDERDİ PASAPORTUNU ALDI

    Tutuklu yargılandığı İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Aralık 2016’da tahliye edilen yazar Aslı Erdoğan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Erdoğan, yurt dışındaki 5 ödül törenine katılamadı. 22 Haziran 2017’de görülen duruşmada yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Erdoğan, soruşturma kapsamında el konulan pasaportunu ise yaptığı başvuruya rağmen 2,5 ay alamadı.

    Erdoğan davanın görüldüğü İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesince, pasaport üzerinde tahdit olmadığına dair yazının emniyete gönderilmesinin ardından pasaportunu aldı.

    “NİHAYET ALDIM”

    22 Eylül’de Almanya’nın Osnabrück kentindeki ödül törenine katılmak için en kısa zamanda vize başvurusunu yapacağını belirten Aslı Erdoğan, 21 Eylül’de bir panele katılacağını söyledi. Erdoğan, “Pasaportumu nihayet aldım. Bir haksızlığın giderilmesinde tüm kurum ve kişilere ve en başta üyesi olduğum Uluslararası PEN’e ve CHP İstanbul milletvekili Selina Doğan’a içtenlikle teşekkür ederim” dedi.

    Pasaportunu aldı

    Etiketler: Aslı Erdoğan , pasaport , Özgür Gündem , Özgür Gündem Gazetesi
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