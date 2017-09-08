Erdoğan, 22 Eylül’de Almanya’nın Osnabrück kentindeki kendisine verilecek olan ‘Barış’ ödülünü almak için en kısa zamanda vize işlemlerini başlatacağını söyledi.

MAHKEME YAZI GÖNDERDİ PASAPORTUNU ALDI

Tutuklu yargılandığı İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Aralık 2016’da tahliye edilen yazar Aslı Erdoğan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Erdoğan, yurt dışındaki 5 ödül törenine katılamadı. 22 Haziran 2017’de görülen duruşmada yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Erdoğan, soruşturma kapsamında el konulan pasaportunu ise yaptığı başvuruya rağmen 2,5 ay alamadı.

Erdoğan davanın görüldüğü İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesince, pasaport üzerinde tahdit olmadığına dair yazının emniyete gönderilmesinin ardından pasaportunu aldı.

“NİHAYET ALDIM”

22 Eylül’de Almanya’nın Osnabrück kentindeki ödül törenine katılmak için en kısa zamanda vize başvurusunu yapacağını belirten Aslı Erdoğan, 21 Eylül’de bir panele katılacağını söyledi. Erdoğan, “Pasaportumu nihayet aldım. Bir haksızlığın giderilmesinde tüm kurum ve kişilere ve en başta üyesi olduğum Uluslararası PEN’e ve CHP İstanbul milletvekili Selina Doğan’a içtenlikle teşekkür ederim” dedi.