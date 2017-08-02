Parkta dehşete müebbet istemi

Merkez Gürsu İlçesi’nde bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Mehmet Adıyaman, aynı işyerinde tanıştığı Deniz Güneş ile geçen yıl aşk yaşamaya başladı. Gençler, ailelerinin yaşlarının küçük olduğu için karşı çıkmasına rağmen geçen aralık ayında kaçarak evlendi. Nikah törenlerine ise barıştıkları anne ve babaları ile kardeşlerini çağırdılar.

İddiaya göre Mehmet Adıyaman, kıskançlık yüzünden sürekli tartıştığı eşini, ailesine karşı ilgisiz kalmakla da suçlayıp, kendi anne ve babasıyla da konuşmaması için defalarca uyarıp dövdü. Adıyaman, geçen mart ayında iş çıkışı 3 ay önce evlendiği eşine, "Çalışırken giydiğin iş önlüğünün üst düğmeleri neden açıktı. Erkek arkadaşın ile neden yemek yedin" diyerek tartışıp, bir kez daha tokat atıp evden ayrıldı. Buna sinirlenen genç kadın, "Daha fazla dayanamayacağım sana ve laflarına. Yoruldum ben. Her şey güzel olur diye düşünmüştüm ama olmadı. Seni artık sevmiyorum. Benden buraya kadar hoşçakal. En kısa zamanda boşanma davası açacağım haberin olsun" yazılı mektup bırakıp, aynı ilçede yaşayan annesinin evine gitti.

GENÇ KADINI PARKTA ÖLDÜRDÜ

Eve dönünce eşini bıraktığı mektubu gören Mehmet Adıyaman, eşinin orada olabileceğini düşünerek kayınvalidesinin evine gitti. Adıyaman, dışarı çağırıp kayınvalidesinin yanında yaptığı konuşmada Deniz Güneş Adıyaman’ı geri dönmesi konusunda ikna edemeyince ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar aynı eve gelen Mehmet Adıyaman, bir kez daha görüşmek için parka çağırdığı eşinden yine "hayır" yanıtı alınca belindeki bıçağı çıkartıp genç kadını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

Kıskançlık yüzünden cinayet işlediğini kabul eden Adıyaman çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Mehmet Adıyaman hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Adıyaman hakkında ’eşini kasten öldürmek’ suçundan 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.