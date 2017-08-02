MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Parkta dehşete müebbet istemi

    Parkta dehşete müebbet istemi

    DHA
    02 Ağustos 2017 - 11:43Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 12:08

    BURSA’da bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan 19 yaşındaki Mehmet Adıyaman hakkında, aynı işyerinde çalışan eşi 18 yaşındaki Deniz Güneş Adıyaman’ı, geçen mart ayında bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Merkez Gürsu İlçesi’nde bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Mehmet Adıyaman, aynı işyerinde tanıştığı Deniz Güneş ile geçen yıl aşk yaşamaya başladı. Gençler, ailelerinin yaşlarının küçük olduğu için karşı çıkmasına rağmen geçen aralık ayında kaçarak evlendi. Nikah törenlerine ise barıştıkları anne ve babaları ile kardeşlerini çağırdılar.

    İddiaya göre Mehmet Adıyaman, kıskançlık yüzünden sürekli tartıştığı eşini, ailesine karşı ilgisiz kalmakla da suçlayıp, kendi anne ve babasıyla da konuşmaması için defalarca uyarıp dövdü. Adıyaman, geçen mart ayında iş çıkışı 3 ay önce evlendiği eşine, "Çalışırken giydiğin iş önlüğünün üst düğmeleri neden açıktı. Erkek arkadaşın ile neden yemek yedin" diyerek tartışıp, bir kez daha tokat atıp evden ayrıldı. Buna sinirlenen genç kadın, "Daha fazla dayanamayacağım sana ve laflarına. Yoruldum ben. Her şey güzel olur diye düşünmüştüm ama olmadı. Seni artık sevmiyorum. Benden buraya kadar hoşçakal. En kısa zamanda boşanma davası açacağım haberin olsun" yazılı mektup bırakıp, aynı ilçede yaşayan annesinin evine gitti.

    GENÇ KADINI PARKTA ÖLDÜRDÜ

    Eve dönünce eşini bıraktığı mektubu gören Mehmet Adıyaman, eşinin orada olabileceğini düşünerek kayınvalidesinin evine gitti. Adıyaman, dışarı çağırıp kayınvalidesinin yanında yaptığı konuşmada Deniz Güneş Adıyaman’ı geri dönmesi konusunda ikna edemeyince ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar aynı eve gelen Mehmet Adıyaman, bir kez daha görüşmek için parka çağırdığı eşinden yine "hayır" yanıtı alınca belindeki bıçağı çıkartıp genç kadını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

    Kıskançlık yüzünden cinayet işlediğini kabul eden Adıyaman çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    Mehmet Adıyaman hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı.  Adıyaman hakkında ’eşini kasten öldürmek’ suçundan 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

     

    Etiketler: kadın cinayetler , Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu , kadına şiddet , bursa , deniz güneş adıyaman
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri