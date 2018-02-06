Paris, Madrid, Moskova, Tahran... Her yerde kar var! Peki ya İstanbul?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki hafta sıcaklıklar ortalamalara gerileyecek, takip eden hafta sonu da kar olasılığı artacak görünüyor. Yurtta 17-22 Şubat arasında kar olasılığı var" tahmininde bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, "Batı bölgeleri hafta sonu kuvvetli yağışlar bekliyor. Tüm yurtta sıcaklıklar artıyor, ortalamaların 6-7 derecenin üzerinde. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar ortalamalara gerileyecek, takip eden hafta sonu da kar olasılığı artacak görünüyor. Yurtta 17-22 Şubat arasında kar olasılığı var. Bu olasılık 1-2 gün önceye de gelebilir, 1-2 gün sonraya da kayabilir" dedi.

'YAKIN ZAMANDA KAR BEKLENTİSİ YOK'



19 Mayıs Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman ise, "Normallerden daha ılık ve daha az yağışlı bir kış beklentimizde bir değişiklik yok. İstanbul için yakın zamanda kar beklentisi yok, 5-10 günden sonrası için noktasal kar tahmini yapmak anlamlı değil. Uzun vade projeksiyonları çok umutlu görünmüyor" dedi.

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman'ın değerlendirmesi şöyle:

"Günümüzde atmosfer model çıktılarına ve geniş kitlelere erişim herkesçe mümkün hale geldiğinden, bir hafta ve üzeri tahmin üzerine çokça spekülasyon gündeme geliyor. Şu bir gerçek: bunların çok çok azı bilimsel nitelik taşıyor. Örneğin sosyal medyada hava meraklılarınca dillendirilen spekülatif kar tahminleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılmış gibi algılanabiliyor, bu da yanlış yönlendirmeye neden oluyor. Değişen bu koşullarda, vatandaşların, herhangi bir malumatın kaynağını sorgulamayı alışkanlık haline getirmesi gerekiyor. Bu sadece bizim ülkemize has bir sorun da değil, gelişmiş ülkelerde de 15 günlük model çıktıları sosyal medyada viral olabiliyor, oralarda da meteoroloji cemiyetleri bu konuda etik prensipler belirleme yoluna gidiyor. İnsanlar şunu bilmeli, hava tahmininde vade, tahmin yöntemini de değiştirir. 5-10 günden sonrası için tahmin, bir kaç günlük tahminle aynı yöntemle yapılmaz. Aylık ya da mevsimlik tahminler de öyle. Bunlarda çok sayıda senaryo gözetilir, işin aslı bu vadede tahminler çok da maliyetlidir, tutarlılık da düşüktür."



'İKİ ARDIŞIK AKDENİZ SİKLONU GÖRÜNÜYOR'

"Bu çerçevede, önümüzdeki dönem için konuşmak gerekirse, normallerden daha ılık ve daha az yağışlı bir kış beklentimizde bir değişiklik yok. Ocak ayı normallerden sıcak geçti, yaşanan soğuk hava dalgaları kısa süreli ve sınırlı oldu. Halihazırda da Avrupa'nın kuzeyi ve batısı soğuk hava etkisi altındayken Doğu Akdeniz çevreleri normallerden sıcak. Bunun nedeni bölgedeki basınç dağılımı ve buna bağlı sirkülasyon. Kış mevsiminin alamet-i farikası Akdeniz siklonlarının güzergahları bölgemizde hava durumunu belirliyor, hatta Moskova'daki şiddetli yağıştan da Akdeniz orijinli derin bir siklon sorumluydu. Önümüzdeki günlerde de biri Batı Akdeniz'den Ukrayna üzerine, biri Orta Akdeniz'den Karadeniz'e yönlenecek iki ardışık Akdeniz siklonu görünüyor. Bunlar Türkiye'yi de etkileyecek. İlki batı bölgelerimize bolca yağmur getirecek, ikincisi biraz daha serince, Anadolu'da yer yer kar yapacak. Ama İstanbul için yakın zamanda kar beklentisi yok, ki bahsettiğim gibi 5-10 günden sonrası için noktasal kar tahmini yapmak anlamlı değil. Uzun vade projeksiyonları çok umutlu görünmüyor, yağış getiren siklonlar yine daha sıklıkla kuzeyden geçecek gibi görünüyor. Normalden ılık ve kuru bir kışı yine normalden ılık ve kuru bir ilkbahar takip edebilir. Bu durum kısa vadeli hava olaylarından ziyade, uzun dönemli bir afet olan kuraklık konusunun gündemde kalmasını gerektiriyor."

AVRUPA KARA TESLİM



TRT Haber'in haberine göre, Rusya'nın başkenti Moskova'ya kış ortalamasına göre bir aylık kar, iki günde yağdı. 60 yılın kar yağışı rekoru kırıldı, kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Moskovalılar, sokağa kayaklarıyla çıkarken, kentte şimdiye kadar 1 milyon 200 bin metreküp kar temizlendi.

RUSYA'DA ORDU DEVREYE GİRDİ



Moskova yakınlarında yolları açmak için ordu da devreye girdi. 2 binden fazla ağaç, karın ağırlığına dayanamayarak elektrik tellerinin üzerine devrildi. Moskova okullar bir gün tatil edildi.Tipi nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi.





FRANSA'DA 45 BÖLGEDE TURUNCU ALARM

Kar yağışı ve soğuk hava Fransa’da da kendini hissettiriyor. Lapa lapa yağan kar Fransız Parlamentosu’nu ve Champs Elysees’yi beyaza bürüdü. Ülke genelinde başkent Paris'in de içinde bulunduğu 45 bölgede turuncu alarm verildi.







İSPANYA'DA KAPALI YOLLAR ZOR ANLAR YAŞATIYOR

İspanya da da soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yoğun kar yağışına neden olan şiddetli soğuklar, ülkenin büyük bölümünde hissedilirken, Madrid’de 18’den fazla yol ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları ve kaygan yollar trafikte aksamalara da neden olurken, yerel otoriteler zorunlu olmadıkça ülkenin kuzey ve Madrid dahil merkezdeki bölgelerinde trafiğe çıkılmamasını önerdi.







İRAN'DA HAVALİMANI UÇUŞA KAPATILDI

İran'ın başkenti Tahran'da da Ocak sonundan itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda (IKA) uçuşlar iptal edilmişti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Aydın, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 10



İstanbul: Parçalı bulutlu 11

İzmir: Parçalı bulutlu 15

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14