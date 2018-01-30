Parasını ödeyip öldürüyorlar! Böyle poz verdiler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesinde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeyaban hayatına ilişkin envanter belirleme çalışması yaptı. Çalışma ile bölgedeki yaban hayatı popülasyonu belirlendi, sayılarında artış gözlenen yaban hayvanlarına yönelik av kotaları hazırlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla bölgede av turizmi başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne 15 bin lira ödeyen Erzincanlı iş adamı İshak Kaçmaza, 10 gün süre içerisinde 1 yaban keçisi avlama hakkı verildi.



REHBER EŞLİĞİNDE ARAZİYE ÇIKTI



Kendisine eşlik eden rehber Sebahattin Yılmaz ve Milli Parklar görevlileri ile birlikte Artvin'in Ortaköy köyü kırsalına çıkan Kaçmaz, avın ikinci gününde çıktığı2 binrakımlı tepede 8 saat bekledikten sonra 450 metreden hedef aldığı yaban keçisini avladı. İshak Kaçmaz, avladığı keçinin boynuzundan tutarak poz verdi. Avcılığı sevdiğini anlatan iş adamı İshak Kaçmaz, zorlu bir doğa tırmanışının ardından avı başarıyla tamamladığını söyledi.







