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    Hürriyet >Gündem>'Para pul her şey var otur oturduğun yerde'

    'Para pul her şey var otur oturduğun yerde'

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 00:44 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bağımsızlık referandumunda geri adım atmayan Barzani’ye sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, “Otur oturduğun yerde. Bölgemizde yakılan her ateş gibi bu da bizi teğet geçer ama birilerinin canını fena halde yakar. Yeni Lawrence’lar bu defa başarılı olamayacaklardır” dedi. Beştepe’deki Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

    “Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimiyle adeta kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor. Kuzey Irak’ta otur oturduğun yerde işte. Kuzey Irak Yerel Yönetimi’nin başındasın, para pul her şey var, petrolün var, rahat dur. Yok. Neymiş, bağımsız devlet olacakmış. 350 kilometre sınırın var bizimle bunu konuştun mu? Yok. İran’la, federal devletle konuştun mu? Yok. Öbür tarafta Suriye’de şu anda zaten savaş var, orayla mutabık mısın? O da yok. Nasıl sen geliyorsun da böyle bir adımı atıyorsun? İşte devlet yönetmek öyle bir aşiretin reisi olarak işi çözmekle bu iş olmuyor. Herhalde kendisine de bu noktada çok ciddi teşvikler oldu. Bölgemizde yakılan her ateş gibi inşallah bu da bizi teğet geçer ama birilerinin canını fena halde yakar.”

    'CEP HERKÜLÜ' İÇİN DEVREDE
    CUMHURBAŞKANI Erdoğan, kısa boylu ve çok güçlü olduğu için ‘Cep Herkülü’ olarak nitelendirilen ve karaciğer nakli bekleyen milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun tedavisi için devreye girdi. Erdoğan, sağlık ekibinde yer alan Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’na Süleymanoğlu’nun sağlık durumunu takip için talimat verdi. Erdoğan, Süleymanoğlu için şunları söyledi: “Olimpiyat, dünya şampiyonluklarını hakkıyla almış Naim Süleymanoğlu şu anda yoğun bakımdan çıkmış vaziyette. Ancak bir transplantasyon ile bir karaciğer nakliyle umudun olduğu söyleniyor. Kendisine geçmiş olsun temennimi dualarımızla güçlendirmek istiyorum.”

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , Mesud Barzani , gazetehaberleri
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