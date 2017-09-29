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    Özgecan’ın katiline, cinsel tacizden 22 yıl, 6 ay hapis cezası

    Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
    29.09.2017 - 21:42 | Son Güncelleme:

    MERSİNin Tarsus İlçesinde öldürülen Özgecan Aslan davasında, cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan 21 yaşındaki Fatih Gökçe hakkında, 24 yıl hapis cezası verilen ve yargıtay tarafından bozulan cinsel taciz suçlamasına yerel mahkeme bu kez 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

    Tarsus 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıkan sanık Fatih Gökçe, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Adana ve Mersin baro başkanları ve bağlı avukatlar, aile adına Özgecan Aslanın amcası Yaşasın Aslan ve CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı’nın da katıldığı duruşmada, savcının mütalaasının okumasının ardından mahkeme heyeti tek tek davaya müdahil olan avukatları dinledi. Gökçe hakkında verdiği cinsel saldırı suçuna yönelik kararında direnerek 15 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanık hakkında suçun toplu taşıma aracında geçmesi nedeniyle daha önce verilen ceza arttırımına ilişkin Yargıtay’ın bozma kararına ise uydu. Cinsel saldırının, maktulün baygın ya da ölü haldeyken işlenmesi nedeniyle de mahkeme heyeti cezayı arttırarak 22 yıl, 6 ay olarak belirledi.

    AMCA ASLAN’DAN TOPLU TAŞIMA KARARINA TEPKİ

    Duruşmanın ardından açıklama yapan amca Yaşasın Aslan, ”Bir vatandaş olarak anladığım, toplu taşıma araçlarında sapıklara gün doğdu. Bu manşet olsun. Bu tarihi bir karardır. Nasıl bir önlem alınacak. Bundan sonra eğer kanunlar yetersizse meclis toplu taşıma araçlarını da bu konuya dahil etsin. Ona göre önlem alınsın. Değilse sapıklara gün doğdu. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu karar bizi kısmen memnun edecek. Takdir edersiniz ki artık suçu işleyenler ne kadar ceza alacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu karardan sonra toplu taşıma aracında sapıksal saldırıda bulunduklarında ne kadar ceza alacaklarını bilecekler. Çünkü İndirimi var” dedi.

    Etiketler: Özgecan , Mersin , Tarsus
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