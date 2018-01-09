Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Özel okula haciz geldi... Akıllı tahtalar bile gitti...

    Özel okula haciz geldi... Akıllı tahtalar bile gitti...

    DHA
    09.01.2018 - 09:14 | Son Güncelleme:

    Antalya'da 600 öğrencisi bulunan özel okula gelen haciz yüzünden eğitim durdu. Dün okula gelen veliler ise çocuklarının eğitiminin aksamasına tepki gösterdi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Özel okula haciz geldi, eğitim durdu
    • Özel okula haciz geldi, eğitim durdu
    • Özel okula haciz geldi, eğitim durdu
    • Özel okula haciz geldi, eğitim durdu

    Konyaaltı ilçesinde eğitim ve öğretim hizmeti veren özel bir okul, iddiaya göre geçen yılın nisan ayından itibaren öğretmen ve diğer çalışanlardan oluşan yaklaşık 150 kişinin maaşlarını ödemekte zorlandı. Okul sahipleri öğretmenlere okulu sattıklarını ve bu nedenle maaşların toptan ödeneceği vaadinde bulundu.

    9 aydır oyalandıklarını iddia eden öğretmenler, 4 Ocak tarihinde okula gelen hacizle şok oldu.

    Özel okula haciz geldi... Akıllı tahtalar bile gitti...

    Çocuklar eğitim gördüğü sırada okulun akıllı tahtaları, klimalar, bilgisayarlar, mutfak malzemeleri haczedildi. Yaşananlardan habersiz olan veliler durumu öğrenince okula geldi. Çocukları dersteyken sıra, masa ve klimaların söküldüğünü iddia eden veliler, yaşananlara tepki gösterdi. Okul önünde toplanan veli ve öğretmenler, hiçbir muhatap bulamadıklarını söylerken, çocuk başına yaklaşık 19 bin lira ödediklerini ve senetlerini de alamadıklarını iddia etti.

    Özel okula haciz geldi... Akıllı tahtalar bile gitti...

    Torununu geçen yıl bu okulda ikinci sınıfa kaydettirdiğini söyleyen Erdal Güllüdağ, "Bu yıl da çocuk okula devam edecekti. Maalesef okulun iflas ettiğini öğrendik. Bazı veliler paranın tamamını peşin ödemiş. Bazıları da senet vermiş. Ne onlar paralarını alabildi, ne biz senetlerimizin karşılığını alabiliyoruz. Onların da nereye gittiğini bilmiyoruz. Bu okulun şu anda ne olacağı da belli değil. Öğretmenler, çalışanlar maaşlarını alamamış. Biz de çocuklarımızı nerede götüreceğiz, nerede okutacağız? Kalan paralarımızı alacak mıyız o da belli değil. Ortalıkta Milli Eğitim’den de kimse yok. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de karar alacaklarını söylüyor. Alacakları kararla da herhalde okulu kapatacaklar. Tamam da çocuklar ne olacak? Burada yüzlerce öğrenci var. Onlar ne olacak? Veliler bin bir zorlukla ödedikleri o paraları nasıl alacak? Herkes sahipsiz bir durumda" diye konuştu.

    Özel okula haciz geldi... Akıllı tahtalar bile gitti...

    Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi. Müdür Arslan, yaşananlardan dolayı okula geçen cuma günü müfettişler gönderdiğini belirterek, Müfettişlerimiz raporlarını hazırlayıp bakanlığa sundu. Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda biz de gerekeni yapacağız" dedi.

    Özel okula haciz geldi... Akıllı tahtalar bile gitti...

    Etiketler: haciz
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri