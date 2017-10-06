Özel eğitim öğrencilerine 610 ders materyali

Engellilerin yaşamın her alanına katılmasını ve eğitim başta olmak üzere tüm imkândan en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak gerektiğini belirten Erdem, bir ülkenin geleceğini inşa edecek nesiller yetiştirmenin eğitim kurumlarının görevi olduğunu söyledi.

Erdem, iyi yetişmiş eğitimciler aracılığıyla uygun ortamlarda ve nitelikli araçlarla sunulan hizmetlerin kalitesinin, öğrencilerin aldığını eğitimin niteliğini değiştirdiğini dile getirdi.

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için yeni okullar açmak kadar eğitimin kalitesinin artmasına yönelik çalışmaların da önem taşıdığına dikkati çeken Erdem, "Amacımız, özel öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına ve ihtiyaçlarına uygun öğretim ortamları oluşturmak, onların aldıkları eğitimin niteliğine doğrudan katkı sağlayacak uygun materyalleri sağlayabilmek" dedi.

KALICI VE KOLAY ÖĞRENME

Toplumun her kesiminde özel eğitim konusunda bilgi ve farkındalığın oluşması, engelli öğrencilerin eğitimden en üst düzeyde yararlanmasının sağlanmasının büyük bir sorumluluk gerektirdiğini belirten Orhan Erdem, bakanlığın bu konudaki görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğini ve çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirtti.

Çalışmada, engelli öğrencilerin kalıcı ve kolay öğrenmelerini sağlayacak, sağlıklı ve nitelikli malzemelerden oluşan materyal üretimini gerçekleştirmek amacıyla yola çıkıldığını anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"Alanda en çok ihtiyaç duyulan materyalleri temel alarak, bu ihtiyaçları gidermek üzere bu planlama yapıldı. Bu çalışma öğrencilerin neler yapabileceklerini bizlere gösterdi, ayrıca mesleki becerilerini geliştirmelerine katkı sağladı. Yürüttüğümüz bu çalışma alanında ilk olma özelliğini taşıyor. Özel eğitim okullarımızda eğitim gören öğrencilerimizin el emeği, göz nuru olan bu materyaller bize öğrencilerimizin önünde bir engel olmadığını kanıtlıyor. İlk aşamada 66 farklı çeşit olmak üzere 610 materyal seti, orta, ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin öğrenim gördüğü toplamda 276 ilkokul, 276 ortaokuldaki yaklaşık 16 bin öğrenciye ulaştırılacak."

Ürünlerin yüksek kaliteli ahşap malzemeden yapıldığını, sağlam ve sağlıklı olmalarına özel önem gösterildiğini anlatan Erdem, "Özel öğrencilerin yeteneklerinin ve başarabildiklerinin ortaya konulması açısından bu çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Engel kişilerde olabildiği kadar beyinlerde de oluyor. Çok sağlıklı ama hiçbir şeyi başaramayan birçok insan biliyoruz ama engelli, Türkiye'de çok iyi yerlere gelmiş insanlar da biliyoruz. Bizim görevimiz engelleri aşacak hizmetleri, materyalleri sunmak" dedi.

Orhan Erdem, daha sonra, materyallerin bulunduğu stantları gezdi, hazırlanan materyallerle oynayan çocuklarla ilgilendi.