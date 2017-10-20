Otelcilikte herkese iş var

HIlton, Türkiye’de kaç kişiye istihdam sağlıyor?

Türkiye’de 56 otelimiz var. Bundan 10-15 yıl önce Hilton denilince herkes İstanbul Hilton’u bilirdi ama şu anda 56 otel var. Çalışan sayısı da yaklaşık 5 bin. Şu anda inşaat halinde olan 27 otel daha var. Benim şahsi görüşüm önümüzdeki 3-5 yıl içinde otel sayımız 100’ü bulur.



Yeni açılacak oteller için kaç kişiyi işe alacaksınız?

Yeni açılacak 27 otelle toplam otel sayımız 80’i bulur bu da yaklaşık 7.500 çalışan demek. İleride yeni oteller açıldıkça bu sayılar katlanacaktır.



Kalifiye personel bulmak zor mu?

Benim baktığım bölgede yaklaşık 25 ülkeden sorumluyum, bu ülkelerde 23-24 bin kişi çalışıyor, 100’e yakın otel var. Kalifiye insan bölgeden bölgeye çok değişiyor. Ama Türkiye açısından bakınca turizm gelişmiş, senelerdir otelcilik var, bununla ilgili birçok eğitim kuruluşu var, benim görüşüme göre kalifiye insan bulmakta çok sıkıntı yok. Genel olarak çalışmaya istekli insan çok.



Otelde en popüler branşlar neler?

Bundan 15-20 önce bir aileye çocuğunuz otelde çalışacak, ne iş yapsın diye sorduğunuzda genellikle insanların kafasında 2-3 meslek olurdu, ya aşçı olacaksın, ya resepsiyonist ya da garson… Esasında otelcilik o kadar gelişti ki, herhangi bir otelimizde 70-80 farklı pozisyon oluyor. Bizim işler çok teknoloji merkezli o sebeple geleneksel aşçılık, servis elemanlığı, ön büro elemanlığı gibi işlerin yanı sıra gelişmiş IT departmanları ve teknik departmanlarda da işler var.



İnsanlar turizm otelcilik mezunuysa ya servis ya mutfakla ilgili departmanlara başvuruyorlar ama bana göre limit yok, herkes için iş var.



Yurtdışı transferler oluyor mu?

Biz Hilton’da kendi içimizden yetişmiş kişilere öncelik veririz. Benim sorumlu olduğum ülkede 100’e yakın otelde herkes işe başvurma, gidip çalışma şansına sahip. Türkiye turizmde gelişmiş bir ülke olduğu için, Türk çalışanlar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer körfez ülkelerinde çok tercih ediliyor.



Çalışan memnuniyeti için neler yapıyorsunuz?

Biz personelimizin mutluluğundan çok bağlılığını ölçüyoruz. Personelin gönülden bağlı olması için ne yapmamız gerekir diye düşünüyoruz ve bildiğimiz şey şu ki ‘personele yaptıkları şeyin amacının ne olduğunu iyi anlatmak gerek’. Bu amacın esasında daha büyük şeylere hizmet ettiğini anlatmak lazım. Biz bunu çok iyi açıklayabiliyoruz ki bağlılığımız yüksek, yüzde 80’lerde.

Biraz çağı da yakalamaya çalışıyoruz. Bugün çalışanların istekleri 10-20 yıl öncesinden çok farklı. Bugün milenyumlarla çalışıyoruz, onlar için önemli olan şeyleri onlara sunmaya çalışıyoruz. İnsanlar esneklik istiyor. İnsanlar okuldan mezun oluyor, bir işe giriyorlar kimi zaman isteyerek kimi zaman iş bulamadıklarından ama otelcilik sektöründe siz garson olarak işe başlayıp 4 sene sonra ticari departmanın direktörü olabilirsiniz, insanlara yatay olarak çok farklı fırsatlar sunuyoruz. Örneğin şimdi Türkiye’den sorumlu genel müdürümüz garson olarak işe başlamış. Birçok tanıdığım insan var, çok farklı departmanlarda giriş seviyesinden başlayıp departmanın başına gelmişler.



KADIN LİDERLER YETİŞTİRECEKLER

Kadın çalışan oranınız nedir?

Kadın çalışan oranı globalde yüzde 50-50. Türkiye’de 30 kadın, 70 erkek. Ama daha önemlisi ne kadar kadın lider var, ne kadarı yönetim kurulunda oturuyor… O yüzden kadın liderlikle ilgili programlarımız var. Sadece kadın liderler için bir yönetici geliştirme programımız var. Lider olmak isteyen kadınlara koç ve mentor sağlandı. Başka bir aktivitede büyük şehirlerde ‘liderlikte kadın konferansları’ düzenliyoruz, bu yılki şubat-mart gibi İstanbul’da olacak. Hızlandırılmış yönetici geliştirme programımız “Elevator”’a bu yıl iki Türk genç kadının girmeye hak kazanması da bizi çok mutlu etti.

SEKTÖR 73 MİLYON YENİ İŞ YARATACAK

Turizm sektörü globalde ne tür kariyer imkanları sağlıyor?

Turizm ve otelcilik son derece önemli bir sektör. Kimi araştırmalara göre turizm ve seyahat sektörü 2022 yılına kadar 73 milyon yeni iş yaratacak dünyada. Bugün dünyada da 75 milyon işsiz genç var, çalışabilecek yaşta ve durumda olan fakat çalışmayan... Turizm ve seyahat sektörü bu açıdan gençler için çok önemli. Bu nedenle geçler için pek çok program uyguluyoruz. Her sene 1 ay global olarak genç insanlara ulaşıp onlara sektörü anlatıyoruz. Lise öğrencileri ile konuşuyoruz kariyer opsiyonlarını anlatıyoruz, dezavantajlı gençlerin daha kolay işe alımları için verdiğimiz hizmetler, eğitimler var. 75 milyon işsiz gençle, 73 milyon yeni yaratılacak işi karşılaştırabilirsek turizm sektörü dünyaya büyük bir katkı sağlamış olacak.