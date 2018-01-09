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    Otel sahibi ve müdürünün de olduğu 4 kişi tutuklandı

    İHA
    09.01.2018 - 08:59 | Son Güncelleme:

    Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin toplantılar düzenledikleri iddia edilen ve 15 Temmuz darbe girişiminden önce Adil Öksüz'ün de toplantılara katıldığı bir otele gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan otel sahibi ve müdürünün de aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklandı.

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde 26 Aralık'ta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan otel sahibi Osman K., otel müdürü K.E. ve eşi Z.E. ile resepsiyonist A.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra dün adliyeye sevk edildi. Zanlılar savcılıkta verdikleri ifadenin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Yapılan çalışmada şüpheli K.E.'nin müdür olarak çalışmaya başladıktan sonra otelde örgütsel toplantılar düzenlediği, örgüt adına faaliyette bulunan şahıslara ve yurtlara erzak yardımında bulunulduğu, firma sahiplerinden gazete aboneliği, öğrenci bursu, kurban bağışı adı altında para toplayarak örgüte finansal destek sağladığı iddia edilmişti.

    Şüpheli K.E.'nin terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısına uyarak Bank Asya'ya para yatırdığı, eşi Z.E.'nin de sosyal medya üzerinden örgüt elebaşısı hakkında paylaşımlarda bulunduğu ve sohbet toplantılarına katıldığı tespit edilmişti.

    Soruşturma kapsamında terör örgütünün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de beraberindeki kişilerle bu otelde 2016 yılının mart ayı içerisinde konakladığı belirlenmişti. Konakladığı süre boyunca 2 otel personelinin servis yaptığı Öksüz'ün burada örgüt toplantısı düzenlediği ileri sürülmüştü. Soruşturmayı derinleştiren Adana Cumhuriyet Başsavcılığının toplantıya katılanlar, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimiyle ilgili herhangi bir konuşmanın geçip geçmediği yönünde araştırma yaptığı da öğrenildi. Gözaltına alınan sanıklar ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan savcılıkça, Adil Öksüz'ün operasyon yapılan otelde, terör örgütünün çeşitli bölgelerdeki mahrem imamları ile 4 ayrı toplantı yaptığı iddia edilmişti.

    Otel sahibi ve müdürünün de olduğu 4 kişi tutuklandı

    Etiketler: darbe girişimi
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