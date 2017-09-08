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    ÖSYM YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı

    Hürriyet Haber
    08.09.2017 - 19:55 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 19:55

    YDUS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında alınan YDUS tercih işlemleri ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte adayların erişimine açıldı. İşte, YDUS yerleştirme sonuçları sorgulama.

    14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında alınan 2016-YDUS 2. Grup (Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Anesteziyoloji), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Hastalıkları), Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Enfeksiyon Hastalıkları), Genel Cerrahi (Genel Şirürji), Göğüs Hastalıkları (Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz), İç Hastalıkları (Dahili Hastalıklar), Kadın Hastalıkları ve Doğum alanlarına ait tercih işlemleri sonucunda yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasına giren adaylar, kendilerinden istenen T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi girerek YDUS tercih sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

    Tercih sonuçları, yalnızca ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası üzerinden görüntülenebilecek ve adayların adreslerine, mail adreslerine veya telefonlarına herhangi bir şekilde sonuç belgesi veya sonuçların açıklandığına dair bilgi gönderilmeyecektir.

    YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: YDUS , YDUS yerleştirme sonuçları , ÖSYM
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