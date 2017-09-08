ÖSYM YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı

14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında alınan 2016-YDUS 2. Grup (Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Anesteziyoloji), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Hastalıkları), Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (Enfeksiyon Hastalıkları), Genel Cerrahi (Genel Şirürji), Göğüs Hastalıkları (Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz), İç Hastalıkları (Dahili Hastalıklar), Kadın Hastalıkları ve Doğum alanlarına ait tercih işlemleri sonucunda yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasına giren adaylar, kendilerinden istenen T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi girerek YDUS tercih sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

Tercih sonuçları, yalnızca ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası üzerinden görüntülenebilecek ve adayların adreslerine, mail adreslerine veya telefonlarına herhangi bir şekilde sonuç belgesi veya sonuçların açıklandığına dair bilgi gönderilmeyecektir.

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