Son dakika... ÖSYM Başkanı istifa etti

ÖSYM Başkanı Demir istifa sonrası yaptığı açıklamada, "Ayrılma talebimi sundum. Büyük idari kusur olduğunu kabul ediyoruz" dedi.

Demir, sorular üzerine "Şaibeli diye bir şey söz konusu olamaz. Bu kural ilk kez bu yıl gelmiş. Üst üste gelince böyle bir hata ortaya çıkmış oldu. Şaibeli bir durum söz konusu olamaz. Bütün adaylar cevap kağıtlarına ulaşabiliyorlar" dedi.

O SKANDAL NEYDİ?

ÖSYM 2017 ÖSYS’de ikinci kez yanlış hesaplama yaparak özür dilemişti. Adayların ‘ek puanlı yerleştirme puanları’ yerine ‘ek puansız yerleştirme puanları’nın dikkate alındığı tespit edildi. Güncellemeyle 1110 adayın yerleştirmesi değişti. 1628 aday daha önce bir programa girmemişken yerleşir duruma geldi, bir bölümü kazanan 1499 aday ise yeni durumda herhangi bir bölüme yerleşemedi.

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