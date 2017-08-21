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    Son dakika... ÖSYM Başkanı istifa etti

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 18:21Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 18:52

    ÖSYM'nin puan hesaplamasına ilişkin yaptığı hata sonrası ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir bugün görevinden istifa ettiğini açıkladı. Demir, "İlgili personelin kasıt taşımayan dikkatsizlikleri sonucu ortaya çıkan yerleştirme hatası nedeniyle ÖSYM'nin kurum olarak tartışılmasının önüne geçmek maksadıyla görevden ayrılma talebimi ilgili makama bugün itibarıyla sunmuş bulunmaktayım" diye konuştu.

    ÖSYM Başkanı Demir istifa sonrası yaptığı açıklamada, "Ayrılma talebimi sundum. Büyük idari kusur olduğunu kabul ediyoruz" dedi. 

    Demir, sorular üzerine "Şaibeli diye bir şey söz konusu olamaz. Bu kural ilk kez bu yıl gelmiş. Üst üste gelince böyle bir hata ortaya çıkmış oldu. Şaibeli bir durum söz konusu olamaz. Bütün adaylar cevap kağıtlarına ulaşabiliyorlar" dedi.

    O SKANDAL NEYDİ?

    ÖSYM 2017 ÖSYS’de ikinci kez yanlış hesaplama yaparak özür dilemişti. Adayların ‘ek puanlı yerleştirme puanları’ yerine ‘ek puansız yerleştirme puanları’nın dikkate alındığı tespit edildi. Güncellemeyle 1110 adayın yerleştirmesi değişti. 1628 aday daha önce bir programa girmemişken yerleşir duruma geldi, bir bölümü kazanan 1499 aday ise yeni durumda herhangi bir bölüme yerleşemedi.

    Son dakika... ÖSYM Başkanı istifa etti

    Ayrıntılar geliyor

    Hükümetten ÖSYM açıklaması: Büyük bir hata...Hükümetten ÖSYM açıklaması: Büyük bir hata...

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    Etiketler: ÖSYM , Başkanı , Ömer Demir , son dakika , haber
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