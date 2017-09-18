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    ÖSYM açıkladı: DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 16:40 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 16:40

    DGS (Dikey Geçiş Sınavı) tercih tarih aralıkları belli oldu. ÖSYM, resmi sayfası üzerinden yayımladığı duyuruyla ‘DGS tercihleri ne zaman yapılacak?’ sorusuna yanıt verdi. Adayların tercihlerini yapmadan önce tercih kılavuzunu detaylıca incelemesi gerekiyor. İşte DGS tercih kılavuzu ve sürece ilişkin detaylar!

    ÖSYM DGS tercih tarihini şu ifadelerle duyurdu: 2017 DGS tercih işlemleri, 19 Eylül 2017 tarihinde başlayacak, 26 Eylül 2017 tarihinde sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.
    Adayların tercihlerini yapmadan önce Ek’te yer alan kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

    TERCİHLER NASIL OLACAK?

    ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında DGS tercih işlemleri yapılabilecek. Tercih işlemini yapan adaylar, tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Adayların tercih için toplam 30 tercih hakkı bulunuyor. 30 tercih hakkının tamamının adaylar tarafından doldurulma zorunluluğu bulunmuyor.

    YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

    Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. 2017-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2017-2018 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. Bir öğrencinin, aynı öğretim yılında, birden fazla yükseköğretim kurumunda (açık öğretim programları hariç) kayıtlı öğrenci olarak öğrenimini sürdürmesi mümkün değildir. ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

     

    Etiketler: dgs , dgs tercihleri ne zaman , ösym
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