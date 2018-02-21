Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Optik eklenti cep telefonunu mikroskoba dönüştürüyor

    Optik eklenti cep telefonunu mikroskoba dönüştürüyor

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 06:19 | Son Güncelleme:

    Bilim adamları basit bir akıllı telefonu gelişmiş bir mikroskoba dönüştüren optik eklenti üretti.

    Avustralya Araştırma Konseyine (ARC) bağlı Nanoölçekli Biyofotonik Mükemmeliyet Merkezi (CNBP) araştırmacılarının ürettiği cep telefonu eklentisi, milimetrenin 1/200'ü ölçeğindeki mikroskobik organizmaların, hayvan ve bitki hücrelerinin, kan hücrelerinin, hücre çekirdeğinin ve benzer yapıların cep telefonu kamerasıyla görüntülenmesine olanak sağlıyor.

    Dışarıdan herhangi bir güç veya ışık kaynağına gerek duymadan kullanılabilen optik eklenti, bilim adamlarına mikroskop taşıma imkanı olmayan yerlerde inceleme yapma olanağı sağlayacak.

    Araştırmacılar, üç boyutlu olarak basılabilecek şekilde tasarladıkları eklentiye herkesin sahip olabilmesi için tasarım dosyalarını herkesin erişime açık hale getirecek.

    Buluşun detayları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

    Etiketler: cep telefonu , mikroskop , teknoloji
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri