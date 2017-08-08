On Numara sonuçları açıklandı… MPİ 7 Ağustos On Numara sonuçları

783. hafta On Numara sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye kazandıracak olan numaralar dün akşam canlı yayında belirlendi. Bu hafta iki kente isabet eden büyük ikramiye, talihliler arasında paylaşıldı. Aldıkları bilete büyük ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden vatandaşlar, büyük bir heyecanla Milli Piyango İdaresi (MPİ) ,On Numara sonuçları sayfasını görüntülüyor.



ON NUMARA SONUÇLARI 7 AĞUSTOS



On Numara 7 Ağustos çekilişinde kazandıran numaralar ;5, 8, 10, 15, 16, 18, 21, 26, 28, 30, 33, 39, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 62, 64, 74 olarak belirlendi.On Numara çekilişinde bu yirmi iki sayı arasından on tanesini bilen iki kişi 138 bin 805 lira kırkar kuruş ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre On Numara talihlileri kuponlarını Kocaeli'nin Körfez ile Tekirdağ'ın Şarköy ilçelerindenki bayilerden yatırdıklarını öğrenildi.

On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 9 bilen 87 kişi 2 127 lira seksener kuruş, 8 bilen bin 666 kişi 111 lira kırkar kuruş, 7 bilen 16 bin 990 kişi 20 lira seksener kuruş, 6 bilen 99 bin 652 kişi 3 lira yetmiş beşer kuruş ile hiç bilmeyen 144 bin 039 kişi 3 lira otuzar kuruş ikramiye alacaklar.



Oyunun Özellikleri



On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.



İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, Milli Piyango İdaresi'nin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.