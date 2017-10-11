Ömer Özkan yıllar sonra o anı anlattı...

Kepez Belediyesi’nin düzenlediği Kepez’de Kariyer Günleri’nin konuğu olan Prof.Dr. Ömer Özkan, öğrencilere yetenekleri doğrultusunda belirleyecekleri mesleklerinde en iyisi olmak için çabalamaları gerektiğini söyledi.

"YÜZ NAKLİNDE FARKLI BİR HİS YAŞADIK"

İlk yüz nakli hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ömer Özkan, ön çalışmasının birkaç yıl sürdüğünü söyledi. Ardından ilk yüz naklinde helikopter ve eskort araçlarla operasyonun hızlı bir şekilde başlattıklarını belirten Özkan, operasyondan sonra gerekli ilaçların devletin karşılamasıyla devlet imkanlarının ne kadar arttığının görüldüğünü söyledi. Yüz nakli operasyonunda eski yüzü çıkartıp tümörü temizleyip yeni yüze yerleştirdiklerinde bambaşka bir insanla karşılaştıklarını anlatan Ömer Özkan, Tüm ekip o an birkaç saniye durakladık. Kendimizi çok farklı hissettik. Karşımızda başka bir insan vardı" dedi.

ÖĞRENCİYKEN HAYAT KURTARDI

İlk doktorluk deneyimlerini de anlatan Ömer Özkan, öğrenciyken boğaza kaçan bir cisim nedeniyle boğulma vakasına karşılık yapılacak manevra eğitimi aldıklarını söyledi. Öğrenciyken bir komşusunun torununun boğazına bozuk para kaçmasıyla duruma müdahale ettiğini anlatan Özkan, Çocuk bir yaşlarındaydı ve yüz rengi mosmor olmuştu. Boğazına bir şey kaçtığı söylenmişti. Hemen çocuğu dizime oturtup sırtına vurmamla bozuk para çıktı. O çocuğun yetişkinliğe erişmiş halini de hatırlıyorum. Şu an nerede ve ne yapıyor bilmiyorum. Bunun verdiği hazzı hiçbir yerde alamazsınız" diye konuştu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR