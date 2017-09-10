Ölmeden önce Mavi Balina oynamış

ALMANYA’nın Baden Württemberg Eyaleti’nin Gaggenau kentinde yaşayan Afyonkarahisarlı Türk genci Furkan Şen, odasındaki elbise dolabına kendini asarak intihar etti. Polis, Furkan’ın intihar etmeden önce Blue Whale (Mavi Balina) isimli bir internet oyununu oynadığı ve oyunda ‘gereğini yerine getirmek’ için kendisini öldürmüş olabileceğini belirtti.

Offenburg Savcılığı’nın Furkan Şen'in otopsisine yarın karar vereceği açıklanırken gencin cenaze namazı Gaggenau DİTİB Sultan Ahmet Camisi'nde kılındıktan sonra toprağa verilmek üzere Afyon'un Sandıklı ilçesine gönderilecek.

BABA EBEVEYNLERİ UYARDI

Acılı baba Mikail Şen, ''3 kızım ve bir oğlum var, akşam oğlumla şakalaştık, uyumak için odasına çıktı. Sabah ortanca kızım işten gelince kardeşinin odasına uğramış. Kardeşini öyle görünce çığlıklarla bizi uyandırdı. Şok olduk. Oğlum sorunsuz, sevecen biriydi. Karıncayı dahi incitmez, çevresinde ve okulunda sevilen biriydi. Dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor" diyerek, başka çocukların bu oyunu oynamadığından emin olmaları için ebeveynleri uyardı.

TANIMADIĞI BİRİNDEN Mİ DİREKTİF ALDI

Türk gencinin intiharı ile ilgili konuşan Psikolog Erdinç Üstündağ "Bir sosyal medya oyunu, onlarca çocuğun intihar etmesine sebep oluyor. Bu tarz bilgisayar oyunları, çocuklarda epilepsiyi tetikleyebiliyor, dikkatsizliği, hiperaktiviteyi ve uykusuzluğu da artırabiliyor. Bu oyunda, oyun gereği küçük çocukların tanımadığı kişilerle iletişime geçmesi de söz konusu. O tarz birinden direktif gelmiş ve intihar etmiş olabilir" dedi.

50 GÜN 50 GÖREV

Mavi Balina oyunu 50 gün boyunca giderek korkunç hale gelen 50 görevden oluşuyor. Kendini sakatlayabilecek görevlerden korku filmlerini izlemeye kadar sıra dışı şeyler yer alıyor. Görevleri yerine getirip oyunu bitiremeyen kullanıcılara ‘öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın’ telkini yapıldığı ifade ediliyor. Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere'deki okullar, ebeveynlere yönelik uyarılar yayınlamaya başladı.Mavi Balina oyunu Mart ayında Rusya'da bir genç kızın intiharına neden olmuş, bu olayın ardından 6 ay içinde gerçekleşen 130 gencin intiharıyla bağlantılı olabileceği şüphesiyle dava açılmıştı.

ŞANTAJ ÜZERİNE KURULU

Oyunun resmi bir internet adresi ve yasal satışının olmadığı, Rus chat sayfalarında oyuna girmek isteyen kişilere yönetici tarafından adres gönderildiği belirtiliyor. Bu internet adresine giren kişilerin bilgisayarlarına virüs sokularak tüm kişisel bilgilerine ulaşıldığı, bundan sonra da şantaj yoluyla 'oyuncu'dan verilen tüm talimatların yerine getirilmesinin istendiği ifade ediliyor.

Kullanılan şantaj sistemi, Black Mirror (Kara Ayna) televizyon dizisinin 'Shut Up and Dance' (Sus ve Dans Et) adlı bölümünde işlenmiş ve anlatılmıştı. Bu hikayede, web kamerasından çekilen gizli görüntülerini yayınlama tehdidinde bulunan hacker'lar, kurbanları örgüt adına suç ve cinayet işlemeye zorluyordu.