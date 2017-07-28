MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Ölen annesini Google Earth'de gördü

    Ölen annesini Google Earth'de gördü

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 07:36Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 08:45

    İngiltere'de yaşayan ABD'li Denise Underhill, 18 ay önce kaybettiği annesini Google Earth'de gördü.

    ABD'nin Florida eyaletinden taşınarak İngiltere'nin Tamworth şehrine yerleşen Denise Underhill, eve dönerken annesini aramak için içinde şiddetli bir istek duydu. Bunun mümkün olmadığını anladığında üzülen Underhill en azından Google Earth'ten annesinin yaşadığı evi görmek istedi. Google uygulamasının cadde görünümünde annesi Beryl Turton'u evlerinin bahçesinde çiçekleri sularken gördü. 

    Ölen annesini Google Earthde gördü

    Bu durum karşısında duyduğu şaşkınlığı Tamworth Herald'a anlatan Underhill şöyle konuştu: "Hayatımın sürpriziydi! İnanamadım, annem evin girişinde durmuş, her zaman yaptığı gibi bahçedeki çiçekleri sunuyordu. Çekilen fotoğrafları bilinse de bilinmese de, ömürboyu kalıcı oldukları inkar edilemez. Bence birisi, benim bunu görmemi istedi."

    Google Earth uygulamasında yer alan görüntülerin büyük çoğunluğu, yerleşik kameralarla çekildiği için her yıl güncellense de, bazı görüntülerin tarihi 2008 yılına kadar gidebiliyor.

    Etiketler: google earth , harita , google maps
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri