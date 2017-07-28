Ölen annesini Google Earth'de gördü

ABD'nin Florida eyaletinden taşınarak İngiltere'nin Tamworth şehrine yerleşen Denise Underhill, eve dönerken annesini aramak için içinde şiddetli bir istek duydu. Bunun mümkün olmadığını anladığında üzülen Underhill en azından Google Earth'ten annesinin yaşadığı evi görmek istedi. Google uygulamasının cadde görünümünde annesi Beryl Turton'u evlerinin bahçesinde çiçekleri sularken gördü.





Bu durum karşısında duyduğu şaşkınlığı Tamworth Herald'a anlatan Underhill şöyle konuştu: "Hayatımın sürpriziydi! İnanamadım, annem evin girişinde durmuş, her zaman yaptığı gibi bahçedeki çiçekleri sunuyordu. Çekilen fotoğrafları bilinse de bilinmese de, ömürboyu kalıcı oldukları inkar edilemez. Bence birisi, benim bunu görmemi istedi."

Google Earth uygulamasında yer alan görüntülerin büyük çoğunluğu, yerleşik kameralarla çekildiği için her yıl güncellense de, bazı görüntülerin tarihi 2008 yılına kadar gidebiliyor.