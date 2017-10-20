Okullarda yeni dönem… Artık ücretsiz verilebilecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Tasarısı'nın bazı müzakereleri tamamlandı. Kabul edilen madde sayısı 114'e ulaştı. Buna göre, belediye ve bağlı idareler mabetlerin yanı sıra eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere de indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti, tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenecek ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50'den fazlasını geçemeyecek.

AÇMA KAPAMA, GÜVENCE BEDELİ ALINMAYACAK

Belediyeler, temiz şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim yerlerindeki kamu kurumlarından ücret talep edemeyecek. Kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonlar ve hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep edilemeyecek.

Görüşmelerde, "Yerleşim alanları içinde kalan sanayi sitelerinin taşınması kapsamında sanayi sitesi gelişim alanı içinde Hazine veya kamu kurumlarına ait arazilerin bulunması halinde, bu arazilerin sanayi sitesi yapı kooperatiflerine, belediyelere, il özel idarelerine bedelsiz devredilmesini veya satılmasını" öngören madde tasarıdan çıkarıldı. Plan ve Bütçe Komisyonu, tasarının görüşmelerine devam edecek.