Okullar ne zaman kapanacak sorusu yüz binlerce öğrenci tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte 2018 yılında öğrencilerin hangi zamanlarda tatil yapacağı belli oldu. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2018 yılı tatil takvimi

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak soruları yüz binlerce öğrenci arasında konuşulmaya devam ediyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2018 yılı tatil takvimi. OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 18 Eylül'de ilk ders gününe başlayan öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline 19 Ocak Cuma günü girmiş ve yarıyıl tatili 4 Şubat 2018 tarihine kadar tatil yapmıştı. Öğrenciler 5 Şubat tarihinde başladıkları yeni dönemin ardından 8 Haziran 2018 tarihinde yaz tatiline girecek. 2018 RESMİ TATİLLER Milyonlarca memur, çalışan ve öğrenciyi ilgilendiren 2018 resmi tatiller takvimi belli oldu. İşte 2018 yılında yapılacak resmi tatiller; 01 OCAK 2018 PAZARTESİ - YILBAŞI 23 NİSAN 2018 PAZARTESİ - ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 01 MAYIS 2018 SALI - EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 19 MAYIS 2018 CUMARTESİ - ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ 15 HAZİRAN 2018 CUMA - RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN 16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN 17 HAZİRAN 2018 PAZAR - RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN 15 TEMMUZ 2018 PAZAR - 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KURBAN BAYRAMI TATİLİ 20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI AREFESİ 21 AĞUSTOS 2018 SALI - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 24 AĞUSTOS 2018 CUMA - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - ZAFER BAYRAMI 29 EKİM 2018 - CUMHURİYET BAYRAMI