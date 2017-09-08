Okullar ne zaman açılacak? MEB tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimiyle birlikte okulların açılacağı zaman belli oldu. 2017-2018 eğitim yılının ilk ders zilini heyecanla bekleyen öğrenciler, yeni eğitim yılı için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Yapılacak olan kırtasiye alışverişleri için öğrencilere uyarılar geldi. Peki, okullar ne zaman açılacak?

UYUM HAFTASI BAŞLIYOR

Millli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde uygulanan uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana uygulanıyor. Son yıllarda ortaokul beşinci sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilen uygulamaya bu yıl lise dokuzuncu sınıf öğrencileri de eklendi.

Buna göre, okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıfa devam edecek öğrenciler için uyum haftası, 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 15 Eylül Cuma günü sona erecek.

SAĞLIKSIZ KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE DİKKAT

2017-2018 eğitim yılının ilk ders zili, 18 Eylül Pazartesi günü çalacak. Okulların açılmasına az bir süre kala Kurban Bayramı’ndan çıkan velileri şimdi de kırtasiye malzemeleri telaşı sardı. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, kırtasiye malzemesi alışverişine çıkan velilere uyarılarda bulundu. Akyüz, özellikle okulların açılmasına kısa bir zaman kala bası kırtasiye malzemeleri üretiminin merdiven altı kalitesiz ve sağlıksız koşullarda yapıldığını, bu ürünlere velilerin itibar etmemesi gerektiğini ifade etti.

Velilerden kırtasiye malzemelerinde markasız ürün tercih etmemesini isteyen Akyüz, "Kırtasiye malzemelerinde parlak, rengarenk ve süslenerek yapılan ürünlerin dış görüntüsüne kanılmamasını gerekir. Kalitesiz, merdiven altında nerede üretilmediğini bilmediğimiz ürünlerin bir çoğunun kanserojen etkisi olabilir. Çocuklarımızda sağlık sorunlarına veya cilt hastalıklarına sebep olabilir. Ayrıca kalitesiz olan ürünlerin kullanımı daha kısadır. Çünkü çabuk yıpranırlar ve deforme olurlar. Ucuz etin suyu kara olur. Üç kuruştan kaçarken, çocuğumuzun sağlığını tehdit etmeyelim" diye konuştu.

Oda Başkanı Akyüz, bugünlerde alışveriş merkezlerinde ve marketlerde ucuz kırtasiye malzeme satışlarının, kampanyalanın başladığını belirterek, "Kırtasiye malzemesi sadece işin ehli olan kırtasiyecilerden alınır. Ancak artık alışveriş merkezlerinde de kırtasiye malzemeleri satılmaya başlandı. Unutmayalım ki alışveriş merkezlerindeki ucuz ve sağlıksız kırtasiye ürünleri de çocuklarımızın sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Velilerimiz özellikle alacağı ürünün barkoduna dikkat etsin. Ürünün nerede üretildiğine, kim tarafından üretildiğine ve TSE damgasının olup olmadığını baksın. Çocuklara beslenme çantası, su matarası veya şişesi alırken mutlaka standartlarına uygun olup olmadığına bakılmalı" diye konuştu.

Oda Başkanı Akyüz, merdiven altı üretim diye adlandırdıkları sağlıksız kırtasiye ürünleri satanlara yönelik denetimlerin artırılmasını, bu tür malzemelerden şüphelenen velilerin ilgili makamlara başvurmasını istedi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2017-2018 Eğitim öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü, okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıflarındaki öğrenciler eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi’ne göre, uyum eğitimleri haftaya başlıyor. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması amacıyla 11-15 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak. Tüm öğrenciler ise 18 Eylül’de ders başı yapacak.

2018 YILINDA 15 TATİLİ NE ZAMAN?

Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2017- 2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILINDA OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.