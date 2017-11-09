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    Öğretmen adaylarından atama tepkisi: #20BinOğrtAtamasıYetmez

    Hürriyet Eğitim
    09.11.2017 - 15:33 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2018 yılında 20 bin öğretmen atanacağını açıkladı. Öğretmen adayları ise bu sayıyı yetersiz bularak Twitter’da #20BinOğrtAtamasıYetmez hashtagi açarak 40 bin atama istedi.

    2018 Merkezi Yönetim Kanun Tasarısı ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri kapsamında milletvekillerinin sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada 2018’de 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Buna göre atamalarda 2017 KPSS sonuçları dikkate alınacak. Fakat, Bakan Yılmaz’ın atamalar için açıkladığı 20 bin sayısına öğretmen adayları tepki gösterdi. Sosyal medyada #20BinÖğrtAtamasıYetmez hashtagi açan adaylar, 40 bin atama istedi. İşte Twitter kullanıcılarının yorumları:

    Berivan Güntekin‏ @BrvnGntkn
    #20BinOğrtAtamasıYetmez mülakatsız 40bin atama istiyoruz..

    Selçuk Şerkan‏ @slcksrkn1907
    #20BinÖğrtAtamasıYetmez yeterli öğretmen almadığınızda eşit şartlarda olmayan öğrenci sayısını arttırıyorsunuz.

    EsrAkif Yagan‏ @yagan_akif
    #20BinÖğrtAtamasıYetmez Bu kadar insanın isteği birkaç kişinin cümlesine bırakılmamalı. İstekler göz ardı edilmemeli. İstemek hakkımız. #40binistiyoruz

    İrem Diler‏ @mimazo_2222
    #20BinÖğrtAtamasıYetmez kaç ay sonra atama yapıyorsunuz hemde 20 bin şaka gibi !

    Nesl¡ ♡‏ @neslihancet
    #20BinÖğrtAtamasıYetmez O kadar mezuna o kadar ogrenciye ve o kadar bos kadroya 20bin yetmez

    Ali‏ @Alicdd16
    #20BinÖğrtAtamasıYetmez taşıma su ile değirmen dönmez ücretli öğretmenlik yerine kadrolu atamalar yapılsın 20 bin yetersiz bi sayı en az 40 bin talebimiz var..

    Samet‏ @smy6868
    #20BinÖğrtAtamasıYetmez Üniversiteyi oku sınava gir atama yok o zaman başta soyleseydin de 4 sene boşa okumasaydık hiç olmazsa KYK borcum olmazdı

    Beste‏ @bsteysr
    Çekilen çileler, yapılan emekler boşuna mı yani ne zor şartlarda okuyor insanlar öğretmen olmak için e hadi oldun diyelim dalga geçer gibi bu da ne demek #20BinOğrtAtamasıYetmez

    Nur Şrc‏ @nurcicek1992
    #20BinÖğrtAtamasıYetmez Sadece bizim okulda bile 5 kişilik açık var. Öğretmen yetmediği için sınıfları birleştirmek zorunda kaldık.Tıklım tıklım okuyorlar.Yazık değil mi o yavrucaklara, öğretmenin çektiği çileye...

    Soğuk Macchiato‏ @ipsirf
    Haberleri açınca gerçekten "müjde" diyebileceğiniz atama yapın!!#20BinÖğrtAtamasıYetmez

    Deniz Kut‏ @DenizKut
    #20BinÖğrtAtamasıYetmez çorap satan öğretmen dünyada başka nerede çıkar merak ediyorum

    Muhiddin ÇLK‏ @Muhiddi23662788
    #20BinÖğrtAtamasıYetmez 2017 yılında sınava girip 1 sene beklettiğiniz öğretmenlere 20 bin reva mı? Binlerce gencin emeğine yazık...

    Dilek Toran‏ @toran_dilek
    #20BinÖğrtAtamasıYetmez Bizler o dersleri çalışırken o masum çocukların hayalini kurarak çalıştık. O hayallerin çoğu 20 bin gibi bir sayıyla yıkılacak,bizler en az 40 bin atama talep ediyoruz

    Etiketler: 20 bin öğretmen ataması , öğretmen ataması
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