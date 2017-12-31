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    Öğrencilerin kaldığı apartta dehşet!

    DHA
    31.12.2017 - 17:32 | Son Güncelleme:

    Burdur'un Ağlasun ilçesinde üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Furkan K., kız arkadaşı 17 yaşındaki Ayten Keklik’i feci şekilde ölürdü. Olay sonrası intihara kalkışan Furkan K. hastanede tedaviye alındı.

    Olay sabaha karşı Ağlasun merkez Sakarca Mahallesi'ndeki 4 katlı öğrenci apartının son katında meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Ağlasun Meslek Yüksekokulu (MYO) Posta Hizmetleri Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Furkan K., Mersin’den gelen Havsa Sultan Kız Meslek Lisesi öğrencisi kız arkadaşı Ayten Keklik’i bıçakladıktan sonra yastıkla boğarak öldürdü.

    Sesleri duyan aparttaki diğer öğrenciler durumu 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine aparta gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Ayten Keklik’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Furkan K.’nin ise bıçakla intihara kalkıştığı belirlendi. Ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne götürülen Furkan K. tedaviye alındı. Ayten Keklik’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

    KORKUNÇ İFADE!

    Furkan K., tedavisinin ardından ilk ifadesinde, Ayten Keklik’in sevgilisi olduğunu ve dün Mersin’den yanına geldiğini söyledi. Evde birlikte kaldıklarını söyleyen Furkan K., Ayten Keklik’in kendisini aldattığı için birlikte intihar kararı aldıklarını savundu. Bir intihar mektubu hazırladıklarını ileri süren Furkan K., gece yarısı Ayten Keklik’i bıçakladığını, ölmemesi üzerine yastıkla boğduğunu, ardından intihar etmeye çalıştığını iddia etti.

    MEZARLIKTA İNCELEME YAPILDI

    Polis, Furkan K.’nin hastanedeki ifadesinde, olay sonrası önce mezarlıkta intihara kalkıştığı iddiası üzerine mezarlığa giderek inceleme yaptı, kopuk ip parçası polis merkezine getirildi.

    Etiketler: apart , üniversite
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