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    Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Öğrencilere yetenek taraması ne zaman başlıyor?

    Esra ÜLKAR
    06.01.2018 - 15:10 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okullarda öğrencilere uygulanacak olan yetenek taramasına 2018-2019 eğitim döneminde tüm Türkiye’de başlayacağını söyledi.

    Okçular Vakfı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği proje kapsamında 39 ilçedeki 162 okulda görev yapan 330 öğretmene okçuluk eğitimi verdi. Formatör öğretmen olmaya hak kazanan eğitimciler sertifikalarını Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törenle aldı. Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

    EĞİTİMİN AMACI ÖZGÜVEN KAZANDIRMAK
    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, törende yaptığı konuşmada okullardaki yetenek taramasının gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren başlayacağını belirterek şunları söyledi:
    “Bu projenin okçuluk kültürünün tanıtılmasına ve yaşatılmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Okçuluk bizim kültürümüzdedir. Öğretmenler her mesleğin yetiştiricileri olduğu gibi toplumsal kültür ve değerlerimizin de aktarıcılarıdır. Bu projeyle öğretmenlerimiz ata sporlarımızdan biri olan ve bugüne taşınan okçuluğu evlatlarımıza sevdirecek ve sahip çıkılmasını sağlayacaklar. MEB olarak kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak tüm çalışmaları destekliyoruz. Okçuluk kursu bakanlığımızın hizmet içi eğitim standart programı kapsamına alındı. Okçuluk Benim Sporum adı altında yetiştirme kursları açabilecekler. Proje kapsamında belirlenen 117 okulumuzda 24 kişilik takımlar oluşturularak toplam 2 bin 808 öğrencimizin okçuluk sporuna kazandırılması hedefleniyor. Bunun dışında 17 okulumuzda 12’şer kişilik okçuluk takımı kurulmuş olup toplam 189 öğrencimiz okçuluk eğitimi almaktadır. Okçuluk bu projeyle gelecek kuşaklara daha iyi aktarılacaktır.

    Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Öğrencilere yetenek taraması ne zaman başlıyor
    Çocuklarımıza diğer spor alanlarında da yeteneklerini gösterecek imkanlar sunmak için çalışıyoruz. İlk spor lisesini 2004 yılında açtık. Şimdi 70 spor lisemiz var. Bu okullarımızda 15 bin 320 öğrencimiz eğitim alıyor. Ayrıca Anadolu imam hatip liselerinde ilk defa bu yıl spor programı uygulayan üç okul açıldı, yetenek sınavıyla bu okullara 124 öğrenci alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 2016 yılında bir işbirliği protokolü imzaladık. Üçüncü sınıftan itibaren tüm öğrencilerin sportif yetenek taramasına başlanacak. Bu kapsamda ilk çalışmayı Keçiören’de yaptık. Önümüzdeki dönem tüm Türkiye’ye yayınlaştıracağız. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda yetenek taraması yapılacak ve taramalar her yıl tekrarlanacak. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde tüm Türkiye’de yetenek taramasına başlanacak, proje kapsamında tespit edilen yetenekli öğrenciler branşlarına yönlendirilecek ve takip edilecek. Eğitimin amacı özgüven kazandırmak. Eğitimin amacı sınava hazırlamak değil, hayata hazırlamak. Öğrencileri, mutlaka özgüven kazandıracak bir sporla buluşturmamız lazım. Bunun için beden eğitimi dersini 9, 10, 11 ve 12’nci sınıfta bir saatten iki saate çıkardık. Görsel sanatlar ve müziği de bir saatten, iki saate çıkardık.”

    Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Öğrencilere yetenek taraması ne zaman başlıyor
    OKÇULUK YETENEĞİ OLANLAR BELİRLENECEK
    350 öğretmen kendi okullarında öğrencilere okçuluk eğitimi verecekler. Ardından yapacakları seçmelerle gelecek vaat eden sporculardan takım kuracaklar. Bu takımlar İstanbul şampiyonasına katılacak. Projeyle okçuluk sporuna yeteneği olan öğrencilerin İstanbul genelinde belirlenmesi hedefleniyor.

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