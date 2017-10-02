Obezite ameliyatından sonra tekrar kilo mu aldınız? 

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TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI CERRAHİ REVİZYONLAR
Ameliyattan yıllar sonra tekrar kilo almaya başlayan obezite hastalarına uygulanan revizyon tedavisi, cerrahi nitelik taşıyor. Gastrik bant revizyonu olarak adlandırılan bu cerrahi destekleyici tedavi, obezite hastalarının tedavisinde prosedürel bir nitelik arz ediyor. Gastrik bant revizyonu uygulanan obezite hastalarında bu yöntem olumlu bir sonuç vermezse, ilk olarak gastrik bandın yenilenmesi bir tercih olarak düşünülebiliyor. Gastrik bandın yenilenmesi ihtimal dışı bırakılırsa, sorunun çözümü için geriye iki seçenek kalıyor. Bunlar tüp mide ameliyatı olarak bilinen sleeve gastrektomi ve gastrik bypass operasyon revizyonlarıdır.
TÜP MİDE AMELİYATI REVİZYONU
Tüp mide ameliyatı sonrası obezite hastaları genel olarak sağlıklarına kavuşsa da bazı vakalarda revizyona ihtiyaç duyuluyor. Ameliyattan sonra revizyona ihtiyaç duyulmasının en önemli nedeni, mideden alınması gerekenden daha az bir kısmın alınmasıdır. Midenin genişleme özelliğine sahip olması ise diğer nedeni oluşturuyor. Tüp mide ameliyatından sonra tekrar kilo alan bir hastaya revizyon olarak tekrar tüp mide ameliyatı yapılıyor. Bununla birlikte revizyon olarak gastrik bypass ya da duodenal switch ameliyatları da tercih edilebiliyor.
HANGİ REVİZYONU TERCİH ETMELİSİNİZ?
Cerrahi sonrası yeniden kilo alma sorununun çözümü için belirlenmiş ideal bir seçenekten söz etmek doğru değildir. Zaten bu konuda belirlenmiş kesin bir yaklaşım da yoktur. Bu konuda en doğru yaklaşım, cerrahi müdahaleyi yapmış hekimin ilk ameliyatı ve sonuçlarını değerlendirmesi sonucunda karar verilmesidir. Bununla birlikte revizyon ameliyatlarında kolaylık sağlayan robotik cerrahinin obezite cerrahisinde kullanılması, tedavinin ve revizyonun başarısını artıracaktır.
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