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Obezite ameliyatından sonra tekrar kilo mu aldınız? 

Aşırı kilo sorunu olarak tanımlanan obezite hastalığı, cerrahi yöntemler dışında tedavi edilemezse cerrahi operasyon kaçınılmaz oluyor. Cerrahi operasyonla midelerinin bir kısmı alınan hastalar, ameliyattan sonra sağlıklarına ve dengeli bir kiloya kavuşuyorlar. Ancak her şeye rağmen hastaların bir kısmı ameliyattan sonraki dönemlerde tekrar kilo almaya başlayabiliyor. Cerrahi girişimler, bedenin gıdayı işleme şeklini değiştirme amacı gütse de yapılan cerrahi müdahalelerin sonuçları kalıcı olmayabiliyor. Bu nedenle cerrahi operasyondan birkaç yıl sonra tekrar kilo almaya başlayan hastalara, tedavinin devamı olarak revizyon tedavisi uygulandığını ifade eden Doç. Dr. Kamil Gülpınar, obezite hastaları için aydınlatıcı açıklamalar yaptı.

Hürriyet Haber
02.10.2017 - 09:53

TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI CERRAHİ REVİZYONLAR 

Ameliyattan yıllar sonra tekrar kilo almaya başlayan obezite hastalarına uygulanan revizyon tedavisi, cerrahi nitelik taşıyor. Gastrik bant revizyonu olarak adlandırılan bu cerrahi destekleyici tedavi, obezite hastalarının tedavisinde prosedürel bir nitelik arz ediyor. Gastrik bant revizyonu uygulanan obezite hastalarında bu yöntem olumlu bir sonuç vermezse, ilk olarak gastrik bandın yenilenmesi bir tercih olarak düşünülebiliyor. Gastrik bandın yenilenmesi ihtimal dışı bırakılırsa, sorunun çözümü için geriye iki seçenek kalıyor. Bunlar tüp mide ameliyatı olarak bilinen sleeve gastrektomi ve gastrik bypass operasyon revizyonlarıdır. 

Obezite ameliyatından sonra tekrar kilo mu aldınız

TÜP MİDE AMELİYATI REVİZYONU 

Tüp mide ameliyatı sonrası obezite hastaları genel olarak sağlıklarına kavuşsa da bazı vakalarda revizyona ihtiyaç duyuluyor. Ameliyattan sonra revizyona ihtiyaç duyulmasının en önemli nedeni, mideden alınması gerekenden daha az bir kısmın alınmasıdır. Midenin genişleme özelliğine sahip olması ise diğer nedeni oluşturuyor. Tüp mide ameliyatından sonra tekrar kilo alan bir hastaya revizyon olarak tekrar tüp mide ameliyatı yapılıyor. Bununla birlikte revizyon olarak gastrik bypass ya da duodenal switch ameliyatları da tercih edilebiliyor. 

Obezite ameliyatından sonra tekrar kilo mu aldınız

HANGİ REVİZYONU TERCİH ETMELİSİNİZ? 

Cerrahi sonrası yeniden kilo alma sorununun çözümü için belirlenmiş ideal bir seçenekten söz etmek doğru değildir. Zaten bu konuda belirlenmiş kesin bir yaklaşım da yoktur. Bu konuda en doğru yaklaşım, cerrahi müdahaleyi yapmış hekimin ilk ameliyatı ve sonuçlarını değerlendirmesi sonucunda karar verilmesidir. Bununla birlikte revizyon ameliyatlarında kolaylık sağlayan robotik cerrahinin obezite cerrahisinde kullanılması, tedavinin ve revizyonun başarısını artıracaktır. 

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Etiketler: tüp mide ameliyatı , tüp mide , Obezite , aşırı kilolar , obezite revizyon ameliyatları , kamil gülpınar
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