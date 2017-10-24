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    O doktorlara 4 yıl sonra dava açılıyor

    Yunus ÜLGER / HÖXTER
    24.10.2017 - 09:28 | Son Güncelleme:

    Almanya’da Türkiye kökenli 2 yaşındaki Malik Soyak’ın ölümünde kusurları bulunduğu gerekçesiyle iki doktorun yargılanmasına, 6 Kasım’da Höxter kentinde başlanacak.

    YILDIRAY ve Bahriye Soyak çifti, 2013 yılının ekim ayında mide bulantısı, baş ağırsı ve kusma şikayetiyle 2 yaşındaki oğulları Malik’i, St. Ansgar Hastanesi’ne götürdü. Malik’i birçok doktor muayene etti. Hastanede kontrol altında tutulan Malik, daha sonra nöbet geçirmeye başladı. Bunun üzerine MRT’si çekilen Malik’in başında şişlik ve beynine yapılan baskı nedeniyle hayati tehlikesi bulunduğu tespit edildi. Hastanenin ameliyat için yeterli olmadığını düşünen doktorlar, küçük çocuğun Kassel’deki başka bir hastaneye nakline karar verdi.
    Nakli için gerekli koşullar zamanında hazırlanamadığı için Malik, iki saat gecikmeli olarak 50 kilometre uzaklıktaki hastaneye nakledilebildi. Bu gecikme nedeniyle de komaya giren Malik, iki gün sonra öldü.

    BİLİRKİŞİYE GÖRE SUÇLU
    Çocuklarının ölümünün ardından dava açan aile ise iki doktorun suçlu olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Paderborn Savcılığı’nın hazırlattığı bilirkişi raporunda da, “Malik zamanında Kassel’e sevk edilmiş olsaydı, çok büyük bir olasılıkla yaşıyor olacaktı” denildi. Malik’in ölümünde kusuru bulundukları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan iki doktorun yargılanmalarına 6 Kasım’da Kuzey Ren Vestfalya sınırları içinde kalan Höxter kentinde başlanacak. İddianameye göre Malik, ihmal sonucu öldü.

    O doktorlara 4 yıl sonra dava açılıyor

    GÖREVLERİNİ YAPSALARDI...
    Çocuğunun ölümünden dört yıl sonra da olsa davanın açılmasına sevindiklerini belirten Yıldıray Soyak, soruşturmanın bu kadar uzun sürmesine bir anlam veremediğini söyledi. Soyak, “Dileğimiz, Malik’in ölümünden sorumlu olan doktorların hak ettikleri cezaları alması. Verilecek ceza oğlumuzu geri getirmeyecek, ancak hesap vermelerini istiyoruz. Görevlerini gereği gibi yapmış olsalardı, oğlumuz yaşayacaktı” dedi.

    Etiketler: Malik Soyak , ALMANYA
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