Nokia Camera uygulaması Android cihazlar için yayında!

Nokia markalı akıllı telefonlardan sorumlu olan HMD Global, yeni Android'li telefonlarına düzenli olarak yazılım güncellemeleri vereceğine dair söz vermişti. Verdiği sözleri tutma zamanı gelen HMD Global, buna Nokia Camera uygulamasıyla başladı diyebiliriz. Şu ana kadar yazılım desteği konusunda çok fazla güvence veren HMD Global, Nokia'nın "yeni çağında" kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor.

Yakın bir zaman içinde Microsoft'un Lumia Camera arayüzünün patentini satın alan HMD Global, böylece Nokia fanlarını yeniden o sevilen kamera arayüzüne kavuşturmayı hedefliyordu. Özellikle manüel mod seçenekleriyle kullanıcılarının gönlüne taht kuran Lumia Camera, yakın zamanda içinde bir güncellemeyle cihazlarda standart olacak. Ama şimdiden, Nokia Camera uygulamasını, Camera adıyla Play Store'dan indirebilirsiniz. Ancak uygulamanın şimdilik sadece Android'li Nokia cihazlar için açık olduğunu belirtelim.