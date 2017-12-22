Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Netflix, Windows 10 için HDR desteği sunuyor!

    Netflix, Windows 10 için HDR desteği sunuyor!

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 10:06 | Son Güncelleme:

    Dünyaca ünlü çevrimiçi içerik platformu Netflix, artık telefon ve televizyon dışında da HDR desteği sunuyor. Netflix, artık Windows 10 için de HDR desteği sunmaya başlıyor. Yalnız bazı tarayıcılara da gelen yeni özellikten Google Chrome kullanıcıları yararlanamayacak!

    Çevrimiçi içerik platformu olan Netflix, telefon ve televizyonlar için HDR desteği sunuyordu. Şimdi de şirketin aldığı karara göre Windows 10 için de HDR desteği sunulacak. Bahsi geçen HDR desteği, hem Windows 10 Netflix uygulaması, hem de Microsoft Edge internet tarayıcısı üzerinde aktif olacak.Yalnız bu güncellemeden yararlanmak isteyen kullanıcıların bazı işlemler yapması gerekiyor. 

    Öncelikle kullanıcıların, Windows 10 için yayınlanan ve son sürüm olan Fall Creators Update’i güncellemeleri gerek. Ardından kullanıcıların, HDR uyumlu monitörlere sahip olmasıyla birlikte, Intel’in 7. nesil veya üstü Core işlemcilerinden birinin ve Nvidia GTX 1050 veya üstü grafik işlemcilerinden de birinin bulunması gerekiyor. Netflix yaptığı açıklamada, bu tercihin uzun süredir süren işbirliklerinin sonucunda oluştuğunu belirtti. 

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri