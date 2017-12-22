Netflix, Windows 10 için HDR desteği sunuyor!

Çevrimiçi içerik platformu olan Netflix, telefon ve televizyonlar için HDR desteği sunuyordu. Şimdi de şirketin aldığı karara göre Windows 10 için de HDR desteği sunulacak. Bahsi geçen HDR desteği, hem Windows 10 Netflix uygulaması, hem de Microsoft Edge internet tarayıcısı üzerinde aktif olacak.Yalnız bu güncellemeden yararlanmak isteyen kullanıcıların bazı işlemler yapması gerekiyor.

Öncelikle kullanıcıların, Windows 10 için yayınlanan ve son sürüm olan Fall Creators Update’i güncellemeleri gerek. Ardından kullanıcıların, HDR uyumlu monitörlere sahip olmasıyla birlikte, Intel’in 7. nesil veya üstü Core işlemcilerinden birinin ve Nvidia GTX 1050 veya üstü grafik işlemcilerinden de birinin bulunması gerekiyor. Netflix yaptığı açıklamada, bu tercihin uzun süredir süren işbirliklerinin sonucunda oluştuğunu belirtti.