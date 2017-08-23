Nesnelerin İnterneti insanlığın geleceği olacak!

2020 Yılında 34 Milyar Cihaz Internete Bağlı Olacak

Günümüzde birçok futurist ve bilim adamı IoT’yı, bütün sektörleri, ülkeleri ve tüketicileri etkileyecek yeni bir endustriyel devrim olarak tanımlıyor. Yapılan araştırmalar 2020 yılında nerdeyse 34 Milyar adet cihazin internete bağlı olacağını öngörmekte.(1) Bu rakam 2015 yılı itibari ile 10 Milyar cihaz civarında ki aslında bu cihazlar daha çok bizim şu anda evlerimizde kullandığımız internete bağlı bilgisayarlarımız veya akıllı cep telefonlarımız. Geri kalan 24 Milyar cihaz ise aslında akıllı-mikro sensorlerden olusuyor. Araçlarımızdaki, evlerimizdeki, yeni nesil ürünlerin içerisindeki bizim göremediğimiz çok ufak, ama büyük miktarda ve detaylı veri toplama kapasitesi sahip mikro algılayıcılar. İşte IoT aslında bu 34 milyar cihazdan anlık olarak gelecek verilerin internet üzerinde birbiri ile iletişim kurabileceği çok büyük bir ekosistem.

IoT İle Operasyonel Verimlilik Ve Yüksek Üretgenlik Hedefleniyor

IoT ekonomisi boyutlarının önümüzdeki beş sene içerisinde nerdeyse 6 Trilyon USD civarında olması bekleniyor.(1) IoT adaptasyonunda en ön sırada özel şirketlerin gelmesi bekleniyor. Endüstriler üç ana alanda IoT’den fayda sağlıyor olacak 1) operasyonel giderlerin optimize edilmesi, 2) üretkenliğin arttırılması ve 3) yeni ürünlerin hayata geçirilmesi. Şirketlerin adaptasyonunu sırası ile ülke yönetimleri ve son tüketiciler izliyor olacak.

Örneğin; lider havayolu şirketleri IoT stratejilerini çoktan geliştirmeye başladılar bile, IoT sayesinde hem daha güvenli bir uçuş deneyimi hedefliyorlar hem de özellike bakım onarım alanında uçak içerisinde hangi parçaya ne zaman bakım yapılması veya değişmesi gerektiğini tam olarak tahminlemeyi hedefliyorlar. Sağlık sektörü giyilebilir IoT cihazlardan gelen detaylı veriler sayesinde kronik hastaların sağlık durumlarını anlık olarak uzaktan izlemeyi ve gerektiği durumlarda hastalar daha fark etmeden olası bir rahatsızlık durumunu tahminleyerek aksiyon almayı istiyorlar. IoT ile artık verimli ve etkili tarımcılık kapıları da açılıyor. Artık üreticiler tarlalardaki IoT sensorlerinden gelen toprak bilgisi ile, değişken hava tahminlerini anında birleştirilerek yetiştirdikleri ürünlerin ihtiyacı olan optimal sulama programını otomatik olarak yapabiliyor olacaklar. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde üretim şirketlerinin Endüstriyel Nesnelerin Interneti (IIoT) teknolojilerine yaklaşık 60 Trilyon USD yatırmasını beklenyor.(2) Bu yatırımlar sayesinde şirketler kompleks lojistik, üretim, servis ve tedarik zinciri problemlerinin üstesinden gelmeyi hedefliyor.

Güçlü Bir IoT Teknoloji İçin Gerekenler Neler?

Bütün bunları başaracak olan IoT ekosistemi 3 ana teknoloji sayesinde hayata geçiyor:

1) Bağlı ve Akıllı Sensör Sistemleri

2) Anlık ve Büyük Veri Analiz Teknolojileri

3) Bulut Tabanlı Ölçeklenebilir Altyapı Mimarisi

Bulut teknolojisi, IoT sistemleriin gelişmesinde gerçek bir akseleratör görevi görmekte. Örnek olarak IoT cihaz yönetimini verebiliriz. IoT cihazları genelde değişen marka ve modellerde ve çeşitli lokasyonlarda çalışmaktadırlar. Bulut üzerinde çalışan entegre IoT yönetim platformaları sayesinde cihazların yönetimini bulut üzerinde kolayca yapabilirsiniz. Başka bir örnek ise veri depolaması ve analizi, başarılı bir IoT projesi ancak ve ancak kolayca ölçeklenebilen bir altyapı sayesinde hayata geçebilir. Binlerce cihazınızdan saniyeler içinde aldığınız milyonlarca veriyi yine ölçeklenebilir bir bulut altyapısı sayesinde uygun maliyet avantajı ile depolayıp analiz edebilirsiniz.

Oracle, güçlü bulut altyapısı ve lider bulut hizmetleri sağlayıcısı konumundan dolayı IoT ekosisteminde öne çıkan bir oyuncu. Oracle Entegre Bulut IoT Platformu sayesinde bütün akıllı cihazlarınızı bulut ortamından kolayca yönetebilir, “Oracle Stream Analytics” Platformu sayesinde topladığınız bütün verileri saniyeler mertebesinde bulut üzrinden analiz ederek akıllı aksiyonlar alabilir ve Oracle Büyük Veri ve Analitik Platformu sayesinde topladığınız milyarlarca veri noktasını bulut üzerinde birleştirip, analiz ederek anlamlandırabilirsiniz. Ve bütün bunları entegre olarak Oracle ürün ailesi içerisinde isterseniz fiziksel olarak isterseniz de bulut teknolojileri üzerinden kullanarak hem yönetim hem maliyet avantajı sağlayabilirsiniz.