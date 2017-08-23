Ne zaman emekli olurum? E-devlet üzerinden emeklilik yaşı hesaplama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya bağlı olan e-devlet’in ‘ne zaman emekli olurum’ uygulaması ile emeklilik yaşı hesaplaması kolayca yapılabiliyor. Ne Zaman Emekli Olurum Uygulamasına giriş yapabilmek için öncelikle E-devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. E- Devlet şifresini TC Kimlik Numaranız ile başvurduğunuz PTT Merkez Müdürlükleri veya yetkili şubelerden şifrenizi 2 TL karşılığında temin edebilirsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM UYGULAMASINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Ne Zaman Emekli Olurum Uygulamasına giriş yapabilmek için sayfada yer alan formu detaylı bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Bu nedenle sigortalıların ilk olarak hizmet dökümü alması ve formdaki bilgileri doldurması kişi için yararlı olacaktır. Hizmet Dökümünüzü E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir.

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Emeklilik için sunulan bir diğer hizmet 'emekli maaşı sorgulama' işlemidir. Emekli maaşı sorgulama yapacak olan kişiler, emekli olduktan sonra bağlanacak emekli maaşının ne kadar olduğunu öğrenebilmektedir. Emekli maaşı sorgulama için SGK tarafından açılan özel sayfa size bu konuda yardımcı olacak ve kolay bir şekilde emekli maaşı sorgulama yaparak sonuca ulaşmanız sağlanacaktır.

EMEKLİLİK MAAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET KAPISI NASIL KULLANILIR?

Kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması ile pek çok entegre elektronik hizmeti aynı adresten alabilirsiniz.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.