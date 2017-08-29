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    Müzeler Şenliği’nde Türkiye’yi tanıttılar

    Kazım DOĞAN / FRANKFURT
    29 Ağustos 2017 - 10:10Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 10:10

    Avrupa’nın en büyük kültür festivallerinden biri olan Frankfurt’taki Müzeler Şenliği’nde, Türkiye de tanıtıldı. Üç günlük festivalin onur konukları çocuklar oldu.

    MÜZELER Şenliği kapsamında düzenlenen 500’e yakın etkinlikte rock, pop ve elektronik müzik grupları konserler verdi. Çok sayıda kurum, kuruluş ve zanaatkarlar da stand kurup, kendilerini tanıttı.
    Üç gün önce görevine başlayan Frankfurt Kültür Ataşesi Ercan Önder de Türkiye’yi tanıtan faaliyetlere katıldı. Önder, “Alman kamuoyunda Türkiye’ye gidilmemesi yönünde empoze var. Bunu bertaraf etmek için geldim. Gece gündüz çalışarak ülkemiz için en iyisini yapacağız. Bedensel yorgunluğa asla yenik düşmeyeceğiz. İmaj değişikliği için çalışacağız” dedi.

    Müzeler Şenliği’nde Türkiye’yi tanıttılar

    AVRUPALILARI ORDU’YA DAVET ETTİ
    Ordu fahri tanıtım elçisi Mehmet Şaşmaz, Karadeniz’in güzelliklerini ziyaretçilere anlattı. Karadeniz’in Avrupa’da henüz keşfedilmediğini belirten Şaşmaz, “Bölgemizin yeşili, mavisi, havaalanı, yaylaları, balı, fındığı büyük kazanç. Yayla turizmi ülkemiz için bulunmaz nimet. Avrupa’dan konukları ağırlamak Ordu’yu çok memnun ediyor” dedi

    Müzeler Şenliği’nde Türkiye’yi tanıttılar

    OLİMPOS’DAKİ AĞAÇ EVLERİ ÇAĞIRDI
    Antalya Olimpos’daki Yazır Köyü’nde bulunan ağaç evlerin tanıtımını yapan Kadir Kaya, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın beşinci büyük spor merkezi olduklarını söyledi. Kaya, “Bize 12 boyunca yaklaşık 80 ülkeden insan tırmanma, dalış, su sporları gibi farklı etkinlikler için geliyor. Onları ağaç evlerde konuk ediyoruz” dedi.

    Müzeler Şenliği’nde Türkiye’yi tanıttılar

    ‘VEGAN DÖNERİN GELECEĞİ VAR’
    Şenlikte stand kuran Stuttgartlı işletmeci Abdurrahman Kocagüzel, simit, su ve kol böreğinin yanı sıra vegan döneri tanıttı. Et ve süt ürünlerinin kullanılmadığı vegan döneri kukuma ve buğday karışımından hazırladıklarını belirten Kocagüzel, “Yeni dönerimiz et tüketmeyenler için önemli bir alternatif. Vegan dönerin iyi bir geleceği olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

    Etiketler: ALMANYA , FRANKFURT , MÜZELER ŞENLİĞİ , Ercan Önder
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