Twitter üzerinden yayılan soruda, “Muhittin ile Barış’ın günahlarının oranı 3/5’tir. Muhittin daha günahkar olup son kez Barış ile birlikte ortaklaşa bir günaha girdiklerinde işledikleri toplam günah sayısı 65 oluyor. Buna göre Muhittin tek başına kaç günaha girmiştir?” ifadeleri yer aldı.

Yanıtla ilgili şıklar arasında ise 16, 24, 32, 40 ve 48 sayıları vardı. Sosyal medyada kullanıcılar, “Muhittin’in yatacak yeri yok” gibi yorumlar yaparken problemi yazan matematik öğretmeni Hüseyin Ağbayır ise Hürriyet’e şöyle konuştu: “Dünden beri milletvekilleri mi, rektörler mi, imamlar mı, diyanet mi, gazeteciler mi aramadı? Tedirgin olmaya başladım. Ben karikatür okuyan, mizah seven, sanatla uğraşan bir matematikçiyim. Matematik soruları içerisine karikatürü, müziği, hatta tarihi koymaya çalışan; karikatürlerden, Yeşilçam’ın film repliklerinden soru yazan bir hocayım. Yapmaya çalıştığım mizahla, müzikle matematiği birleştirebilmekti. Dikey Geçiş Sınavı kitabı olarak bu sene çıktı. Öğrencilerimin yaş aralığı 25-30. Kitabın Milli Eğitim ile bir alakası yok, okul kitabı değil. Bütününde mizah var.”