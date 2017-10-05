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    Hürriyet >Eğitim>‘Mühendislik Tamamlama’ yerleştirme sonuçları açıklandı

    ‘Mühendislik Tamamlama’ yerleştirme sonuçları açıklandı

    Hürriyet Eğitim
    05.10.2017 - 11:59 | Son Güncelleme:

    ÖSYM, ‘Mühendislik Tamamlama’ sınavı sonuçlarına göre tercih yapan adayların yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Kayıtlar 6-12 Ekim arasında yapılabilecek.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ‘Mühendislik Tamamlama Sınavı’ sonuçlarına göre tercih yapan adayların yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Buna göre adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle öğrenebilirler.

    Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 6-12 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

    Yerleştirme Sonuçları için tıklayın

    Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için tıklayın

     

     

     

    Etiketler: Mühendislik Tamamlama Sınavı , ÖSYM , aday
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