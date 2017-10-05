‘Mühendislik Tamamlama’ yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ‘Mühendislik Tamamlama Sınavı’ sonuçlarına göre tercih yapan adayların yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Buna göre adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle öğrenebilirler.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 6-12 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

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