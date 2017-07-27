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    Muhabirin dolu ve yağmur ile imtihanı!

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 20:58Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 21:11

    İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran şiddetli yağmur, yumurta büyüklüğünde doluya dönüştü. Bu sırada ana habere bağlanan ATV muhabiri Tuğba Södekoğlu'nun yaşadığı zor anlar canlı yayında ilginç görüntüler oluşturdu.

    Trakya'dan gelen şiddetli yağış, İstanbul'da fıtınaya dönüştü. Kentte hayat tam anlamıyla felç oldu. Marmara üzerinde çıkan hortum, Anadolu yakasında da etkilioldu. Ağaçlar devrildi, cami minareleri yıkıldı, çatılar uçtu. Yer yer yumruk büyüklüğüne ulaşan dolu, kente büyük maddi hasara neden oldu.

    ATV MUHABİRİ CANLI YAYINDA ZOR ANLAR YAŞADI

    Gelişmeleri ATV ana habere bağlanarak canlı aktarmak isteyen muhabir ise ölüm tehlikesi atlattı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ayakta durmakta zorlanan muhabir, yumurta büyüklüğündeki dolu nedeniyle de bir türlü gelişmeleri aktaramadı.

    Etiketler: atv , a haber , muhabir
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