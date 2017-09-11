Müfredata geçişte üçüncü değişiklik

Genel Müdür Cem Gençoğlu imzasıyla tüm okullara gönderilen “Sene Başı İş ve İşlemleri” yazısında özetle şu bilgiler verildi: “Matematik (1-8. sınıf), Hayat Bilgisi (1-3. sınıf), Türkçe (1-8. sınıf), Fen Bilimleri (3-8. sınıf), Sosyal Bilgiler (4-7. sınıf), İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (8. sınıf), İngilizce (2-8. sınıf), Görsel Sanatlar (1-8. sınıf), Müzik (1-8. sınıf), Oyun ve Fiziki Etkinlikler (1-4. sınıf), Beden Eğitimi ve Spor (5-8. sınıf), Teknoloji ve Tasarım (7-8. sınıf), Trafik Güvenliği (4. sınıf), Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (5-6. sınıf), İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi (4. sınıf) dersinin müfredatlarının sade ve yaşamla ilişkisi sağlanarak, güncellenmesi tamamlanıp 2017-2018 eğitim yılından itibaren uygulanacak.”